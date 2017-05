Funk Pela primeira vez na Capital, Os Cretinos fazem show inédito no Vegas

Foto: Divulgação

Com 01 ano e meio de Vegas Pub, a casa noturna recebe seu primeiro show de funk, e os artistas são os fenômenos da web "Os Cretinos" com mais de 80 milhões de acessos no YouTube com a música do momento "Qual bumbum mais bate" e ainda tem vários outros sucessos como "Estremece e Toc Toc."

Um dos proprietários do Vegas, Luiz Gustavo já trouxe outras atrações para Campo Grande. Devido há muitos pedidos, o Gustavo resolveu atender os apelos e trazer o grupo de funk pela primeira vez na casa de show.

O show acontece nesta quinta-feira (25), no Vegas Pub. Já os ingressos estão a vendas no Gugu Lanches, Disk Entrega 9 9258-9840 e pelo site www.ingressonacional.com.br.

Serviço

Pista 1º lote: R$ 10,00 fem e R$ 20,00 Masc.

Camarote Open bar 1º lote: R$ 40,00 Fem e R$ 50,00 masc.

Bangalô 1º lote: R$ 1.000,00 com direito a 10 ENTRADAS, 01 combo de Whisky Red e fotos no Camarim com os artistas.