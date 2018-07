k-pop Pela primeira vez no Brasil pop sul-coreano se apresenta em julho na Capital Show inédito do D.I.P acontece no dia 25 de julho, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande

Verdadeira paixão entre jovens de todo o mundo, o k-pop ganha cada vez mais adeptos e os grupos sul-coreanos seguem em ampla projeção internacional. Entre os nomes que estão se destacando no meio está a do boygroup D.I.P (Diplomat) que, pela primeira vez no Brasil, realiza show inédito no dia 25 de julho de 2018, em Campo Grande (MS).

O show tem o selo do Parada Nerd, evento anual que há seis anos traz para Campo Grande as maiores novidades da cultura pop. “Recebemos vários pedidos de fãs para que houvesse um show do gênero aqui. Os fãs também poderão interagir, abraçar e fazer fotos com os integrantes”, adianta Alex Tominaga, da organização do evento.

O grupo, que mantém contato com os fãs por meio de sua página na internet, escolheu o Brasil como destino para se apresentar após o efeito positivo das inúmeras mensagens de amor e apoio que recebeu em suas redes sociais. “Nossa proposta é trazer um evento diferenciado para o Estado, estimulando assim o mercado da cultura pop e seus segmentos ”, explica Alex.

Além do show internacional em Campo Grande, a organização do evento promete muitas surpresas na edição deste ano do Parada Nerd, que acontece em 18 e 19 de agosto, no Poliesportivo Dom Bosco. “Teremos mais espaço e muitas atrações selecionadas especialmente para os fãs do universo geek e nerd”, finaliza o organizador

Sobre o D.I.P - O boygroup sul-coreano é formado pela empresa Inter BD Entetainment. O debut ocorreu em 09 de novembro de 2016, com o MV de “Fizz”. Em 2017 foi lançado o segundo MV, intitulado “A Likely Night”. Atualmente é composto por seis membros, sendo eles SeungHo, Soomin, B.Nish, Uhyeong, TaeHa e Jiwon. Os jovens têm atraído a atenção dos fãs internacionais por meio de redes sociais, onde interagem diretamente com o público.

Os ingressos para o show do D.I.P estão à venda pela plataforma Eventbrite e podem ser adquiridos on-line com valores à partir de R$90 (meia entrada), válida para estudantes e professores que apresentem carteirinha.

K-Pop - Abreviação de korean pop, ou música pop coreana, é um gênero musical que surgiu na Coreia do Sul, caracterizado por uma grande variedade de elementos audiovisuais. Apesar das raízes asiáticas, abrange os estilos e gêneros incorporados do ocidente como pop, rock, R&B, hip hop, folk, country e reggae.

Serviço

Show D.I.P

Data: 25 de Julho de 2018, às 18h

Local: Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul).

Ingressos disponíveis em http://www.paradanerd.com.br/dip

Informações: facebook.com/ParadaNerd