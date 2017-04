Solidariedade Garoto torcedor faz uniforme do time a mão e ganhará camiseta oficial após foto 'bombar' na internet "Cruzeirense Denner de 8 anos, de Pitangui, Minas Gerais"

Um torcedor de apenas oito anos fez sucesso na internet após publicar uma foto onde está com a camisa do time ao qual torce, porém algo chamou atenção é que a camisa foi desenhada pelo pequeno torcedor que não tinha condições de comprar uma, mas tinha um amor incondicional pelo time, então ele mesmo desenhou a "peita" a mão.

É claro que ao chegar essa informação aos internautas a foto 'bombou' até chegar aos ouvidos do time.

A camisa feita por Denner Jonathan (08), de Pitangui, cidade no centro-oeste de Minas, tinha tudo desenhado nos mínimos detalhes: as cinco estrelas do time, os patrocinadores e o fornecedor de material esportivo, em cores vivas e em tamanhos proporcionais ao seu manequim.

Os torcedores do timo, o Cruzeiro, ficaram tão comovidos que começaram uma verdadeira caça ao torcedor-mirim.

Um outro torcedor Gabriel Silva quem teria feito a foto e publicado nas redes, voltou ao local onde tirou o retrato do então garoto desconhecido e fez contato com a família.

Humildade

A carisma e humildade do garoto de fazer algo tão original, chamou tanta atenção que a imagem chegou até o próprio Cruzeiro. Quando vista pelo presidente do Clube, Gilvan de Pinho Tavares e pelo zagueiro Léo, não podia ser diferente decidiram dar uma camiseta oficial para Denner, como brinde do time do coração.

Ainda de acordo com a assessoria do Clube, será estuada a possibilidade de levar o pequeno Denner, para conhecer a sede do Cruzeiro e assistir um Jogo no Mineirão.