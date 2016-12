Diversão Personagens da Disney voltam a Shopping da Capital

Os clientes do Shopping Campo Grande poderão unir, mais uma vez, a magia do Natal com o encantamento proporcionado pelo mundo da Disney. Isso porque os personagens Mickey, Minnie e Pluto estarão novamente no Centro de Compras, entre os dias 16 e 20 de dezembro, das 16h às 19h30, na Praça Central.



As crianças poderão aproveitar o momento para tirar muitas fotos com toda a família. Os registros poderão ser feitos com suas próprias câmeras fotográficas, de forma gratuita. Para dar mais conforto aos visitantes, são distribuídas senhas com antecedência para os encontros, em um balcão localizado na própria decoração.



Neste ano, a decoração natalina do Shopping traz o amado Mickey da animação diretamente para a Praça Central do estabelecimento, em um cenário de 210 m2 especialmente preparado para atrair famílias inteiras para brincar. Para completar a magia e simbolizar os sonhos natalinos, uma bela e enorme árvore de Natal está instalada no local.