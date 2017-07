Portobello Shop chega a Mato Grosso do Sul

A Portobello Shop, rede de lojas da Portobello, que oferece produtos exclusivos e serviços especializados, chega a Mato Grosso do Sul. Sua primeira unidade no estado está em funcionamento na capital, Campo Grande, no bairro Jardim dos Estados, desde esta segunda-feira (24/7).

Com mais de 500 m², o novo endereço destaca os lançamentos da coleção In & Out/Pura Matéria da Portobello, que visa transformar os ambientes por meio de superfícies naturais, combinadas com design, beleza e funcionalidade. Além disso, a loja foi desenvolvida seguindo o premiado conceito Design Experience. Desde a entrada da loja até as amostras de produtos disponibilizadas para os clientes, tudo foi detalhadamente pensado. A arquitetura é contemporânea, acolhedora e preparada para facilitar a especificação do produto.

O vasto portfólio da Portobello é apresentado de maneira mais didática e contemporânea, permitindo que os clientes consigam, com mais facilidade, visualizar suas opções preferidas. Assim, materiais essenciais da arquitetura foram setorizados em paredes de painéis; acessórios, que permitem infinitas opções de personalização dos ambientes, ganharam espaço exclusivo, organizados como um ateliê, convidando os clientes e especificadores a experimentar soluções diferentes e composições únicas.

Essas áreas atendem principalmente à demanda de arquitetos, designers de interiores e paisagistas, mas o conceito Design Experience também valoriza os apaixonados por design, com ambientes que reproduzem soluções reais de uso. Além dessas áreas fundamentais, foram incorporados ao layout outros espaços importantes para possibilitar novas formas de atendimento e interação para que o cliente, especificador e equipe vivam uma experiência de compra como se estivessem em casa.

Entre eles estão:

SAMPLE TO GO – permite ao cliente levar para casa as amostras dos produtos pelos quais se interessou ou escolheu. Em um formato 10x10 cm, os samples são úteis para referência na escolha da decoração. É uma forma de o cliente ter seu sonho nas mãos;

CAFÉ LOVERS – é o “coração” da Portobello Shop. Local para encontros, reuniões descontraídas, confraternizações e comemorações. Um convite para que clientes se sintam acolhidos;

ESPAÇO ESPECIFICADOR – área exclusiva para atendimento privativo do cliente, onde o profissional faz uma pré-escolha das opções e o espaço é preparado com todas as possibilidades para um atendimento especial.

Vale conferir de perto o novo endereço.

Serviço

Portobello Shop Campo Grande

Avenida Afonso Pena, 4.480 – Jardim dos Estados

Tel.: (67) 3211-5300

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 8h às 18h30min / sábado das 8h às 15h

SOBRE A PORTOBELLO SHOP - A Portobello Shop conta hoje com cerca de 150 lojas, localizadas em todas as regiões do Brasil. Site: www.portobelloshop.com.br.

SOBRE O PORTOBELLO GRUPO - A Portobello, marca líder em revestimentos cerâmicos no Brasil, e a Pointer, nova marca do segmento com unidade fabril em Maceió, AL, voltada ao mercado do Nordeste, fazem parte do Portobello Grupo. As duas marcas juntas empregam mais de 3.000 colaboradores e produzem 50 milhões de metros quadrados ao ano e, mesmo tendo posicionamentos e públicos diferentes, compartilham valores como inovação, sustentabilidade e design. Com proposta de design democrático, a fábrica Pointer é a mais moderna e sustentável do país, projetada para produzir revestimentos diferenciados de forma competitiva. A Portobello Shop, maior rede de lojas do segmento no Brasil, com cerca de 150 lojas, próprias e franqueadas, e posicionamento voltado aos profissionais de arquitetura e decoração, é o principal canal de vendas da marca Portobello, que distribui também através das revendas multimarcas, vendas diretas às grandes obras e construtoras e exportação para os cinco continentes. (Com assessoria)