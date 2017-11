Praça da Bolívia terá atrações para crianças em Campo Grande neste domingo A edição de novembro da Praça Bolívia conta com apresentações de teatro, música e dança para o público mirim

No domingo, 12/11, a Praça da Bolívia recebe a edição de novembro com muita música, dança, teatro e programação especial para as crianças, com os palhaços do grupo “Cia Simbiose ‘Palhássicos’” e “Circo do Mato”. A ação multicultural começa às 9h e, além das apresentações, conta com as tradicionais barracas de gastronomia, com pratos típicos, e artesanato.

A entrada é gratuita e o evento uma ótima escolha para o fim de semana em família, onde a diversão é garantida com os grupos de artes cênicas. “Circo do Mato” é conhecido pelas intervenções artísticas em festas da capital sul-mato-grossense e estará presente no dia 12 com o espetáculo “O Palhaço ½ da rua”. Também para o público mirim, a “Cia Simbiose ‘Palhássicos’”, que resgata a memória sobre os circos de lona, difusores da arte no estado, e dialoga com a contemporaneidade, um espetáculo ideal para assistir com família.

O coro feminino da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), os amantes da música popular brasileira Rose e Amaral, Grupo de Projeção Multicultura, Projeto Tocando em Frente, Embrujos de Espanha, Disfarça e Chora, e Bernadete Pavão, também com repertório MPB, são outras das atrações confirmadas para a próxima Praça Bolívia T’ikay.

A Praça fica localizada no bairro Santa Fé (Mapa do local) e a ação possui investimento do Fundo de Investimentos Culturais – FIC/MS, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania.