Arraial de Santo Antônio Prefeitura prorroga inscrições do concurso de quadrilhas juninas "Cada Quadrilha Junina deverá ter no mínimo 10 (dez) e, no máximo 20 (vinte) pares"

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Sectur, decidiu prorrogar até o dia 25 de maio de 2018 o período de inscrições para o concurso de quadrilhas juninas do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, que neste ano vai acontecer de 10 a 13 de junho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho/Acrissul.

O Edital nº 015/2018, que prorroga o prazo das atividades referentes ao Edital nº 14/2018, publicado no Diário Oficial de Campo Grande nº 5.229 de 11 de maio de 2018, está publicado em edição extra do Diogrande da última sexta-feira (18).

O concurso tem por finalidade integrar as famílias por meio da valoração das manifestações populares tradicionais, difundir e incentivar um dos maiores fenômenos culturais brasileiras, que se expressa com força e vigor por dentro da integração de grupos de diferentes regiões do Estado de Mato Grosso do Sul.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de maio de 2018, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Sectur, das 8h às 17h, presencialmente ou por Sedex para o endereço que consta no edital.

Poderão participar do Concurso das Quadrilhas Juninas, representantes de entidades, clubes e escolas no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, desde que façam suas inscrições de acordo com os itens discriminados no edital.

Cada Quadrilha Junina deverá ter no mínimo 10 (dez) e, no máximo 20 (vinte) pares. Os componentes de cada Quadrilha Junina deverão estar devidamente vestidos a caráter, conforme os padrões de roupas típicas e tradicionais das festas juninas regional do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual será esclarecido para os componentes e representantes no dia que ocorrer o sorteio das quadrilhas, previsto para ocorrer em 5 de junho de 2018, às 15 (quinze) horas, no auditório da Sectur.

As Quadrilhas Juninas terão no mínimo, 08 (oito) minutos para sua apresentação, e no máximo 10 (dez) minutos, sendo que se ultrapassado esse tempo haverá penalização.

Serão classificadas por dia 02 (duas) quadrilhas e, para a Final as 06 (seis) Quadrilhas Juninas melhor pontuadas, sendo divulgado o resultado das Eliminatórias logo após a apresentação da última Quadrilha Junina concorrente, em cada dia de apresentação.

Os critérios considerados para o Julgamento das Quadrilhas Juninas serão os seguintes: Marcador, Coreografia, Figurino e Animação. A contagem dos votos da Final do Concurso será realizada logo após apresentação da última Quadrilha Junina, no dia 13/06/2018.

Para as 03 (três) Quadrilhas Juninas classificadas na final do concurso, será conferida a seguinte premiação: 1º lugar – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 2º lugar – R$ 3.000,00 (três mil reais) e 3º lugar – R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quem quiser conferir o edital na íntegra poderá conferi-lo na edição extra do Diogrande nº 5.229, do dia 11 de maio de 2018, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande/