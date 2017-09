Prevenção PRF abre a Semana Nacional do Trânsito 2017 com FETRAN-Teatro no MS Abertura da Semana Nacional do Trânsito será em Campo Grande, logo mais às 8hs no Teatro Glauce Rocha

Foto: Final Fetran 2016

Com o Festival Estudantil Temático de Trânsito – Fetran Teatro, a PRF abrirá as atividades da Semana Nacional do Trânsito, com Peças Teatrais Estudantis, resultado de uma grande seletiva de 180 peças, de 130 escolas, de 29 municípios do Mato Grosso do Sul, já tendo alcançado diretamente um público de 20 mil pessoas.



Com o tema “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA”, a final da Seletiva do FETRAN-TEATRO, principal Projeto de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), contará também com exposição de viaturas e motocicletas policiais.

O Teatro Glauce Rocha, de casa cheia, será palco de diversas atividades voltadas para Educação para o Trânsito. O início do Festival será às 8h e também integrará atividades musicais, de danças, arte, mostra de filmes e fotografias, e outros eventos abertos ao público, na UFMS.

O Festival Teatral integra a programação da Semana Nacional do Trânsito no campus da UFMS, que soma 350 eventos artísticos.



O Superintendente Regional da PRF em Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre Gomes da Silva, convida todos para uma reflexão sobre o trânsito e a importância do evento para todos os órgãos envolvidos: “A PRF juntamente com o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito, estará participando do lançamento da Semana nacional do Trânsito, aqui em nossa capital. Estaremos lá recebendo toda nossa comunidade, nossa sociedade, para acompanhar e prestigiar o lançamento da nossa campanha. É muito importante a participação de todos.”

“O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, em 2017 escolheu o Tema: ‘Minha escolha faz a diferença no trânsito’ e com esse tema a PRF já vem trabalhando desde o início do ano em ações voltadas para a Educação de Trânsito.”



“A principal ação de Educação para o Trânsito da PRF em Mato Grosso do Sul é o nosso Festival Estudantil Temático de Trânsito: através da arte, da cultura, da cidadania, do ensino (dessa ação de polícia comunitária) despertamos o interesse dos nossos jovens, futuros condutores de veículos para o quão importante é essa ação para despertar uma melhor conscientização dos nossos jovens sobre as questões e problemáticas do trânsito brasileiro.”



“A PRF vem buscando sempre despertar e conscientizar a todos da necessidade de termos um trânsito mais seguro e pacífico.”



Em todo país, apenas nos Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso realizam o FETRAN Teatro e são referências no desenvolvimento dessa importante ação de Educação para o Trânsito.



Concorrerão a prêmios estudantes de escolas públicas e particulares dos municípios de Amambai, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Chapadão do Sul, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e Campo Grande.



Minha Escolha Faz a Diferença



DATA: Segunda-feira - 18 de setembro

LOCAL: Teatro Glauce Rocha - Campus da UFMS, em Campo Grande/MS