FUNDO DE APOIO À COMUNIDADE Primeira-dama e madrinhas dão largada oficial à 18ª edição da tradicional Feijoada do FAC

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), junto à vice-prefeita Adriane Lopes, receberam na noite desta segunda-feira (24) as 50 madrinhas da 18ª edição da Feijoada do FAC. O evento deu a largada oficial à tradicional feijoadaNa reunião, que aconteceu na Central de Apartamento Decorados da Plaenge, empresa que patrocina o evento, as madrinhas contaram como estão as vendas dos ingressos e solicitaram mais convites. “Estou muito feliz com as madrinhas, todas empenhadas, comprometidas. Muitas já venderam as dez camisetas e estão pegando mais. Creio que nosso evento vai ser um sucesso”, afirmou a primeira-dama Tatiana Trad.Tatiana Trad explicou que cada camiseta custa R$ 150,00 e o dinheiro arrecadado com as vendas será revertido para a compra de cobertores, agasalhos e alimentação para a população mais carente da cidade. “Hoje foi dada a largada junto às madrinhas e vejo o empenho de cada uma delas. Isso nos dá força para continuar trabalhando. Temos encontrado muitos obstáculos, mas também pessoas dispostas, somando e fazendo Campo Grande se reconstruir”, afirmou Tatiana Trad

Para a vice-prefeita Adriane Lopes, a largada foi importante para que todos estejam na mesma sintonia. “Fundamental para que a gente esteja com o pensamento voltado para as pessoas e as famílias que precisam do calor humano das madrinhas e de todos os campo-grandenses. Eu parabenizo a primeira-dama pela iniciativa. Com essa feijoada nós estamos oportunizando as pessoas de fazerem o bem, sem olhar a quem”, afirmou.

A servidora pública Isabel Salineiro disse estar honrada com o convite de ser madrinha. “Eu achei maravilhoso poder atuar nesta arrecadação de fundos e ajudar a população mais carente da nossa cidade. Sinto-me honrada e quero somar”, afirmou, pontuando que já vendeu todas as camisetas.Cleuza Vasconcellos, que foi diretora da Rede Feminina, também frisou a importância em ajudar os mais necessitados. “Sinto muito honrada de participar de um projeto tão eficiente, tão humano, tão bacana quanto esse”, disse.

Gerente Regional da Plaenge, Ada Maria de Lima, revelou que a empresa entrou na causa por acreditar na atual gestão. “A gente está participando junto com a Tatiana neste projeto, porque a gente acredita nele. A filosofia da nossa empresa é fazer o bem, sempre ajudamos as entidades onde atuamos. Como acreditamos nesta administração e neste projeto, estamos participando como patrocinador”, afirmou.

Para finalizar, a mãe da primeira-dama, dona Corina Martins Saltão, médica, se mostrou orgulhosa em participar do projeto. “Não só por a Tati ser minha filha e estar exercendo esse papel de primeira-dama e presidente de honra do FAC, mas principalmente por ajudar as pessoas. Sempre pudemos e sempre ajudamos quem mais precisa. Hoje, com a Tati à frente do FAC, a gente tem uma oportunidade muito maior, muito mais abrangente de fazer isso”, afirmou.

Feijoada do FAC

A 18ª edição da tradicional Feijoada do FAC acontece no dia 6 de maio, a partir das 11h30 no Ondara Buffet. O espaço foi cedido pela proprietária para realização da feijoada. Os ingressos custam R$ 150 e podem ser adquiridos no FAC, localizado na Rua Anhandui, 294, anexo ao Instituto Mirim.

O evento é beneficente e toda a arrecadação será revertida para a compra de agasalhos, cobertores e alimentos para atender a população em estado de vulnerabilidade e entidades de assistência social.

Mais informações pelo telefone (3314-3248 ou 99182-1770).