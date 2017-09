Realeza Príncipe William e Kate Middleton esperam 3º filho

Kate Middleton e William vão ser pais pela terceira vez. A notícia foi anunciada pela Família Real através das redes sociais, na manhã desta segunda-feira (4).

"As Altezas Reais, os Duques de Cambridge, estão muito felizes por anunciar que a duquesa de Cambridge espera o seu terceiro filho", diz a nota no Twitter.

"A Rainha e os membros de ambas as famílias estão muito felizes com as notícias. Como aconteceu com as suas duas gestações anteriores, a duquesa de Cambridge sofre de enjoos agudos. Sua Alteza Real não continuará cumprindo os seus planos no centro para crianças de Hornsey Road hoje. A duquesa está sendo tratada no Palácio de Kensington", diz a nota oficial.

Não foram divulgados detalhes da gravidez e ainda não se sabe quando o irmão ou irmã de George (4) e Charlotte (2) irá nascer.