Polêmica Produtor de The Simpsons aceita um erro grave na série "Agora sabemos por que Homer fez birra quando soube que Marge estava grávida ..."

O painel dos Simpsons na Comic-Con International 2015

Agora sabemos por que Homer fez birra quando soube que Marge estava grávida ... houve um grande erro neste episódio e ninguém notou.

Durante as primeiras temporadas dos Simpson houve algumas mudanças para dar mais consistência aos personagens e conseguir continuidade na série; no entanto, no episódio 13 da sexta temporada, chamado Y with Maggie are Three, houve um erro que foi revelado até recentemente.

Esse detalhe foi apontado pelo mesmo Matt Selman, um dos produtores executivos da série. Ele descobriu esse erro em sua conta no Twitter, capturando uma cena desse episódio.



Durante o capítulo, Homer e Marge estão narrando como Maggie entrou em suas vidas. Mas dentro dessa história, há uma parte em que ela está sentada no sofá, enquanto o perturbado pai diz que não sabe como pode sustentar sua família com a chegada do novo bebê, que ainda não havia nascido.

Você notou? No lado esquerdo do cabelo azul de Marge, há uma foto de Maggie ...? Quando Matt mostrou isso nas mídias sociais, o roteirista Al Jean respondeu imediatamente: "O cânone Simpson está em ruínas".



As reações de usuários e seguidores não esperaram e houve até quem exigiu que o culpado fosse demitido. O roteirista da Simpson respondeu que já havia demitido 17 pessoas e que esperava que com isso os fãs ficassem felizes. Embora, claro, isso fosse apenas uma piada.

"Rapaz, espero sinceramente que alguém seja demitido por esse erro".

Uau, eu realmente espero que eles demitam alguém por causa dessa falta de jeito.



Outros queriam salvar a dignidade e a continuidade da série, explicando que, na verdade, trata-se de Lisa quando bebê. Talvez as irmãs Simpson estivessem herdando suas roupas enquanto cresciam.



Talvez existam outras teorias sobre esse erro, como a de que os cartunistas usem os cenários de cenários de novo e de novo; ou talvez a explicação mais óbvia é que ...