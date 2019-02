CULTURA Produtora seleciona meninas para atuar em curta-metragem Casting será no sábado (16) e atrizes devem ter entre 5 e 7 anos

Foto: Reprodução

Uma menina de 5 anos cria uma fórmula de invisibilidade para ajudar a mãe que sofre com a violência doméstica. Essa é a premissa do curta-metragem “A Fórmula”, filme com roteiro de Cláudia Roberta e produção da Filmadelas.

O projeto conta com recurso do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), oriundos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura.

A ideia do roteiro surgiu depois de diversos casos de violência contra a mulher que vivenciamos na sociedade. “A intenção é mostrar a violência doméstica sob o olhar da Lelê, que é a personagem principal”, afirma Cláudia.

Para dar vida à garota que cria a tal fórmula, a equipe de produção está selecionando uma atriz mirim de 5 a 7 anos. Os interessados devem enviar um email para elenco@filmadelas.com.br até sexta-feira (15), com foto atual da criança, idade e contato do responsável.

A equipe também selecionará outra criança para interpretar a amiga da personagem principal. O teste será no sábado (16), à partir das 9h. Mais informações pelo telefone 98109-0016. As gravações do curta estão previstas para começar na terceira semana de março.