Oportunidade Profissionais de sucesso da Capital criam 1º Workshop Carreira Planejada "Um trio de amigos renomados e estudiosos em suas áreas desenvolveram um projeto inovador"

Segundo os organizadores, o foco do evento é desenvolver o empreendedorismo com os pilares da comunicação, marketing e vendas, para o sucesso e a segurança do profissional.

O mercado cada vez mais exigente e concorrido percebe-se que inúmeros profissionais das mais diversas áreas, tais como: advogados, contadores, arquitetos, dentistas, médicos veterinários, engenheiros, psicólogos, representantes comerciais, entre outros - recém-formados ou já inseridos no mercado de trabalho estão insatisfeitos, frustrados ou inseguros diante do campo prático em suas atividades.

E foi justamente pensando em desenvolver importantes e fundamentais habilidades do empreendedorismo, visando resgatar e mostrar o potencial de cada um desses profissionais, que um trio de amigos renomados e estudiosos em suas áreas desenvolveram um projeto inovador na Capital.

Em sua 1º edição o Workshop Carreira Planejada será realizado nos dias 27 e 28 de novembro, das 19 às 22 horas, no Centro de Eventos São José – localizado na rua Arthur Jorge - 1762 – Centro.

Conforme os realizadores, os participantes serão instruídos, motivados e desafiados a comunicar-se com mais clareza e confiança; a desenvolver um plano de marketing para a carreira e a vender com mais eficiência sua imagem, ideias, produtos e serviços.

“De Norte a Sul do Brasil temos visto casos de insucesso profissional justamente pela falta de planejamento e despreparo de muitos profissionais nestas habilidades; não ensinadas e treinadas na faculdade! Temos convicção de que o Workshop é um importante aliado para o sucesso profissional”, afirma Leandro Carriço, um dos palestrantes.

Os criadores do evento afirmam que com o Workshop, o profissional que investe em si, investe em funcionários, investe em sucesso pessoal e de sua empresa.

Quem conduzirá o Workshop Carreira Planejada?

Eder Campos - Jornalista e Apresentador de TV. Hoje ajuda os seus clientes a otimizar os seus resultados trabalhando com Consultoria de Comunicação, Desenvolvimento de Equipes e Relacionamento Interpessoal.

Leandro Carriço - Coach e Consultor de Carreira Profissional. Hoje ele ajuda as pessoas a Planejar e Desenvolver sua Carreira Profissional para que possam Viver Bem da Sua Profissão.

Thalis Zayede - empresário e especialista na Arte de Vender, dono da KLA Escola de Vendas no MS. E hoje trabalha com Mentoria de Pequenos e Médios empresários em todo o estado do MS e Treinamento de Equipes. Para mais informações e eincrição acesse o site: www.lema10.com.br.