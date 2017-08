Cidadania Programa Nacional de Voluntariado é lançado nesta segunda (28) Objetivo é aumentar o engajamento dos brasileiros em atividades solidárias e transformadoras

Programa será composto pelo governo, organizações da sociedade civil e empresas Foto: Marcos Corrêa/PR

O Programa Nacional de Voluntariado – Viva Voluntário foi lançado segunda-feira (28) para incentivar as ações de solidariedade voluntárias e o desenvolvimento da cidadania.

Entre as medidas previstas pelo programa estão a utilização de horas de voluntariado como critério de desempate em concursos públicos ou em processos internos de promoção na administração púbica e um prêmio para celebrar empresas e cidadãos que se destacarem no serviço de voluntariado.

Além disso, será criada a Plataforma Digital do Voluntariado para facilitar a busca por atividades solidárias. A ferramenta também integrará bases de dados e computará horas de trabalho voluntário.

Com o apoio ao voluntariado, além de promover mudanças sociais positivas, o governo planeja fortalecer a participação da sociedade na implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

O programa será gerido por um conselho, que ainda será montado, com 16 representantes do governo federal e 16 da sociedade civil, sendo oito do setor privado e oito de organizações da sociedade civil.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) é parceiro essencial para o programa e dará apoio técnico e administrativo às atividades.