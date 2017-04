Música Público da Expogrande cantou sucessos sertanejos com Tostão e Guarany

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Novas músicas, novo projeto e uma repaginada sem deixar a tradição de lado. Foi assim o retorno da dupla Tostão & Guarany ao palco da Expogrande, nessa quinta-feira (5), após 10 anos. A Apresentação contou com a participação especial da dupla Aurélio e Rafael.

“Estamos matando a vontade de voltar que tínhamos há muito tempo. Ficamos felizes e nos sentimos honrados em apresentar esse novo trabalho juntamente com a tradição que sempre estará presente nos nossos shows”, comentou Tostão.

Com a entrada gratuita, muita gente aproveitou para conhecer a exposição e levar a família toda, oportunidade que fez público cantar e encher a arena de shows da feira junto ao timbre afinado da dupla campo-grandense.

“Estamos dando o start na nova etapa. É uma verdadeira repaginada na dupla com parcerias e novas músicas. E com esse retorno à Expogrande ficamos muito felizes em encontrar nosso público aqui da Capital”, disse Guarany.

E quem dividiu o palco com a dupla em duas músicas se diz muito honrado pela oportunidade. “São professores e mestres para nós. E sempre dá aquele frio na barriga na hora de subir no palco”, disse Aurélio, parceiro de Rafael que cantaram pela primeira vez no palco principal da Expogrande.

Além da atual música de trabalho de Tostão e Guarany intitulada “Quem Diria”, a dupla apresentou outras duas canções do novo EP e já trouxe mais novidades para os fãs. “Cantamos ‘Mala Pronta’ e ‘Coração a toa’. Além disso, estamos preparando para mais novidades. A nossa ideia é gravar um DVD no fim do ano, em comemoração aos 35 anos de carreira”, revelou Guarany.