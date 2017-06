Sabores Quinta Gastronômica oferece pratos especiais em shopping da Capital

Toda quinta-feira é dia de saborear pratos especiais no Shopping Bosque dos Ipês. A “Quinta Gastronômica” será uma ótima oportunidade de reunir os amigos e relaxar após o trabalho com a família, e ainda, experimentar e conhecer as diferentes opções gastronômicas da praça de alimentação. Nesta quinta-feira (8), das 18h às 21h, o cantor Chicão Castro irá animar a abertura do evento com música ao vivo.

A loja Montana Grill irá proporcionar um clima portenho através do prato oferecido na Quinta Gastronômica, com o “Grelhado Especial”. Ele é composto por Ancho e dois acompanhamentos a escolha do cliente, molho e salada Caesar. A carne tem um corte alto, saboroso e nobre nascido na Argentina e que vem conquistando o gosto dos brasileiros. “A ideia é proporcionar aos nossos clientes um clima descontraído, onde ele pode comer bem, ganhar cortesias e ainda se divertir”, diz a proprietária, Giselle Figueiredo.

Bosque dos Ipês

Inaugurado em agosto de 2013 pela Jereissati Centros Comerciais (JCC) e projetado com conceito regional, o Shopping Bosque dos Ipês é o mais moderno e mais bem equipado do Mato Grosso do Sul, propiciando conforto, segurança e praticidade aos seus clientes. Com 38 mil metros quadrados de área locável, tem mais de 2 mil vagas de estacionamento e conta ainda com a melhor rede de cinemas do Estado, a UCI, com equipamentos de alta tecnologia, além de uma diversificada Praça de Alimentação.

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado a apenas 10 minutos do centro de Campo Grande, ao lado do Parque Municipal Consul Assaf Trad. Dentre outros aspectos, pretende propiciar em seu entorno a atração de novos investimentos imobiliários, residenciais, empresariais e hoteleiros, criando assim, uma nova centralidade na capital sul-mato-grossense.

Elaborado pela empresa RTKL, um dos maiores escritórios de arquitetura comercial do mundo, o projeto concilia o uso de tecnologias e materiais de alta qualidade, com toques regionais que se fazem presentes na ambientação e no paisagismo. No aspecto da preservação do meio ambiente, todo o projeto foi pensado focando o uso racional de energia, águas e dos demais recursos naturais, através de tecnologias autossustentáveis.

Serviço

A Quinta Gastronômica funcionará das 18h às 21h na praça de alimentação do shopping. O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.