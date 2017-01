Atacou brasileiros Rapper americana tem conta de Twitter bloqueada e é comparada a marca de chinelo "Prevalesceu a hashtag #DenunciemAContaDaSandalia, fazendo referência a marca Azaleia"

“O artista que não respeita fã, não merece ser considerado artista”, classificou um dos internautas revoltados com Azealia Banks, que por incrível que pareça conseguiu atrair para si a ira dos internautas do Brasil. A rapper americana fez uma postagem em seu perfil do Facebook criticando comentários de brasileiros.

No comentário a rapper chama os brasileiros de “anormais” e caçoou com o estado em que a economia do país se encontra:

“Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de ‘black whore’ por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro”, publicou na rede social.

Como resposta, a cantora recebeu uma enxurrada de comentários criticando sua atitude. Polêmica, ao invés de se desculpar, ela colocou mais lenha na fogueira: “Não sabia que tinha internet na favela”, lamentavelmente respondeu.

Os brasileiros passaram a hostilizar a cantora deixando comentários em outras postagens, nas quais ela deseja "Feliz Ano-Novo" e "paz no mundo". Ela continuou provocando, dizendo: "Eu aposto 50 dólares que alguém pagou para fazer spam na minha página. Eu posso ao menos ter um robô de spam que fale um inglês claro, por favor?".

Algumas horas depois, Azealia apagou o texto da favela, mas já era tarde demais. Os internautas se uniram para denunciar os perfis da cantora nas redes sociais. Tanta repercussão resultou na suspensão de seu perfil no Twitter.

O nome da cantora ficou nos tópicos mais comentados do Twitter, com tuítes criticando sua postura e outros ironizando o fato dela não ser conhecida por aqui. A hashtag #DenunciemAContaDaSandalia, em referência à semelhança entre Azealia e a marca de calçados Azaleia também figurou na lista dos tópicos mais populares desta manhã de segunda-feira.