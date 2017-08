Disputa Record fará evento brasileiro nos EUA no mesmo dia do Brazilian Day da Globo

O "Brazilian Day", nome que era dado para a festa com apoio da Globo, foi comprado pela Record, que promoverá a comemoração nos Estados Unidos pela primeira vez. As informações são do colunista Flávio Ricco.

O detalhe é que a Record fará o "Brazilian Day" no mesmo dia em que o "BR Day" da Globo: neste próximo domingo, dia 3 de setembro.

O "BR Day" da Globo acontecerá na Sexta Avenida, em Nova York, com apresentação de Otaviano Costa e shows de Claudia Leitte, Marcos & Belutti e Sorriso Maroto.

Já a 25ª edição do “Festival Brazilian Day”, em Newark (Nova Jérsei), agora com organização da Record, terá Ticiane Pinheiro como mestre de cerimônia.