Rede de barbearias retrÃ´ QOD Barber Shop chega a Campo Grande

Rede de barbearias retrô QOD Barber Shop chega a Campo Grande

Campo Grande passa a contar com um novo espaço dedicado aos cuidados masculinos. Chegou ao bairro Carandá Bosque a QOD Barber Shop, barbearia de estilo retrô. A rede de barbearias, que já conta com outras 5 unidades no Rio Grande do Sul, será inaugurada no dia 09 de março.

Nesta quinta-feira (09), para comemorar a inauguração, realizaremos um Happy Hour, das 18h às 21h, em parceira com o blog Homens com Estilo. A cerveja gelada ficará por conta da Budweiser, o Apothecário Bar Escola irá preparar deliciosos drinks para os convidados, além de comidinhas perfeitas para o happy hour e música ao vivo.

A QOD Barber Shop é um espaço inteiramente dedicado ao sexo masculino. Aliando a tendência de cuidados estéticos masculinos às barbearias old school, o local atrai clientes de diversas faixas etárias e estilos. Os principais serviços que o espaço oferece são os já tradicionais corte e barba, para os mais variados estilos e idades. O processo de barbear é fiel aos costumes de antigamente: todos os profissionais barbeiros da QOD Barber Shop utilizam as boas e velhas toalhas quentes e navalhas, propícias ao conceito vintage do local, que remete aos tempos de outrora.

Quem visita a QOD Barber Shop vive uma experiência única, seja pelo seu conceito diferenciado, que oferece do tradicional “barba e corte” até bebidas especiais, criando um mix perfeito entre barberia e bar, seja pela linha própria de produtos masculinos da marca. Tudo isso acontece num ambiente com design retrô, extremamente convidativo para um encontro entre amigos.

Entre os maiores diferenciais da QOD Barber Shop, destacam-se a ferramenta de agendamento on-line onde nossos clientes podem marcar seu corte e barba pelo nosso site www.qodbarbershop.com no conforto de suas casas. E também o uso de uma linha de cosméticos masculinos de fabricação própria, especialmente desenvolvida para o cuidado de cabelos e barba, como bálsamos, pomadas capilares e shampoos especiais.

A QOD Barber Shop fica na Av. Av. Nelly Martins, 1210 | Telefone: 67 3305 5006 | Instagram: @qodbarbershop | www.qodbarbershop.com