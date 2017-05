Arte e educação Reme abre inscrições para o '2º Festival da Canção' na próxima semana

Na próxima segunda-feira (15), os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) poderão realizar suas inscrições para o “2º Festival da Canção”, um dos principais eventos da Rede. O edital com as regras e procedimentos para participar do Festival, além das normas e premiações do evento, foi publicado nesta quinta-feira (11), no Diário Oficial de Campo Grande.

O Festival, que entra em sua segunda edição, selecionará alunos do ensino fundamental das escolas municipais, intérpretes de música, com o objetivo de valorizar e revelar o talento dos estudantes, além de promover o intercâmbio entre a comunidade escolar.

O evento é realizado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC) da Secretaria de Educação (Semed) e tem a proposta de estimular o desenvolvimento da arte musical nas escolas e oferecer espaço aos alunos para demonstrar a cultura popular.

De acordo com o chefe da Divisão, Wilson Lands, o evento será realizado em três etapas, contemplando todas as escolas municipais, nas sete regiões urbanas da capital e as escolas da zona rural.

A secretária Ilza Mateus ressalta que um dos objetivos a Semed é investir em ações nas áreas de cultura e esporte como forma de complementar o aprendizado do aluno. Um exemplo são os projetos lançados há dois meses, que contemplam mais de 12 mil alunos e que funcionam no contra turno escolar.

A expectativa é de receber mais de 500 inscrições, em todas as categorias. “O festival será uma demonstração social que irá fomentar a produção de saberes e principalmente estimular a expressão de talentos, proporcionando conhecimento e aperfeiçoamento da arte e cultura”, ressalta a secretária.

Os participantes poderão realizar apresentações solos, em dupla, grupo ou banda. O concurso terá fases classificatórias e será dividido nas categorias de 7 a 11 anos e acima de 12 anos.

Na primeira fase do festival, os alunos passarão por uma seleção dentro da sua própria escola, sendo selecionados somente dois representantes por unidade escolar. Depois de selecionado os alunos, a escola deve formalizar sua inscrição e encaminhar a ficha ao DEAC.

Já na segunda fase, disputarão os dois intérpretes melhor classificados. As escolas serão divididas por região, classificando três candidatos, sendo um por região.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 2 de junho e deverão ser entregues à coordenação do concurso, na Divisão de Esporte, Arte e Cultura, no prédio da Semed, localizado à Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. Para imprimir a ficha de inscrição, basta acessar o link http://www.capital.ms.gov.br/semed/.

O primeiro lugar de cada categoria será premiado com medalha de ouro e um violão. Os segundos lugares com medalha de prata e um cajón – instrumento de percussão de origem peruana – e as terceiras colocações com medalha de bronze e um pandeiro meia lua.

A premiação será no dia 21 de julho, no Teatro Glauce Rocha. (Com assessoria).