Cidade Restaurante faz os clientes voltarem ao passado em Campo Grande

Já imaginou em ir ao um restaurante e se deparar com uma espécie de museu, com decoração rústica e pela variedade de alimentos. De acordo com o proprietário Calixto Couto, buscou trazer algo único, voltado a origem do campo onde a madeira e a música sertã faz parte da sua infância.

Para matar a saudade do telégrafo, disco de vinil, berrante ou máquina de escrever entre outros o espaço volta a memória. Atrair não só um público mais vários, através das opções de paladar, as variedades como espetos, sobá, caldos ou pratos prontos buscando a diversidade e qualidade a ser entregue ao cliente.

Os pratos são feitos na hora , e é tem ingredientes bem selecionados para agravar, tem no cardápio alimentos que servido com quantidade para duas pessoas, como arroz, pirão é o peixe , bolinho de bacalhau do porto, batata frita e caldos que são feito com amor e carinho, com valores mais em conta em Campo Grande.

Foto: Divulgação

O espaço já está a mais de um ano em funcionamento, e os finais de semana são lotados , trabalho em equipe é o que fortalece entre eles, segurança para os clientes é muito importante. As opções de paladar são variadas pelo fato de que cada membros de famílias diferentes gostam de escolher comidas diferentes.

As músicas ao vivo torno relevante pelo fato de que o dono ter feito pesquisas, anteriores e ido ao outros ambientes com músicas e que não eram tão agradáveis ao público, o sertanejo é o mais pedido pelos clientes e isso torno o restaurante bem apreciável pelas pessoas de cada canto da cidade.

Sobre bebidas alcoólicas são permitidas, tem muitas variedades como cerveja, bebidas quentes e destilados, porém não é permitido bagunças no local som auto automotivo pela segurança dos clientes.

A vida no campo fez com que Calixto tornasse seu restaurante um ambiente agradável, sossegado sem aquele estresse de fácil acesso, atendimento de excelente qualidade.

Claro que também existe tecnologia, como wifi para clientes e música ao vivo. Um lugar caseiro, aconchegante localizado na Avenida Gury Marques 4214. (Com Assessoria)