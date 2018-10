Capital Restaurante promove campanha solidária e leva crianças carentes a conhecerem pela 1ª vez o Sushi "O restaurante campo-grandense Sushi Ya realiza ato em alusão ao mês das crianças"

Já pensou em ganhar desconto em um rodízio de sushi, doando um brinquedo, livro ou roupa para crianças de uma comunidade carente, e ainda por cima proporcionar a elas um dia para conhecer pela 1ª vez o prato que caiu no gosto dos campo-grandenses? Pois é, essa oportunidade existe no mês em que se comemora o Dia das Crianças.

O restaurante Sushi Ya, em Campo Grande, está promovendo uma Campanha Solidária em homenagem aos pequenos. Quem fizer a doação ganha 10% de desconto no rodízio de sushi. No final da ação, as doações serão entregues ao Projeto Socioeducativo Harmonia e Fruto, que atende cerca de 150 crianças do Jardim Colúmbia e região.

O proprietário do sushi, Arnaldo Taira, explica que, além disso, as crianças irão participar de um workshop de como se prepara o prato, e após será feita a degustação. “Muitas dessas crianças não tiveram a oportunidade de conhecer o sushi de que as pessoas tanto falam. Então essa será a oportunidade delas conhecerem a história do sushi, como ele é feito e experimentar o seu sabor”, explicou.

Crianças beneficiadas pelo projeto. Foto: Divulgação

O Projeto Harmonia e Fruto atende crianças de 4 a 14 anos com aulas de música, alfabetização, de reforço para alunos repetentes e também de capoeira. Os alunos devem estar devidamente matriculados na escola e os menores da idade escolar ficam no projeto, quando as mães não conseguem vagas em creches e precisam trabalhar.

Por ser um projeto não-governamental e sem fins lucrativos, o Harmonia e Fruto só sobrevive graças as doações da população. “Aconteceu de faltar lanche para as crianças e eu ter que comprar no ‘fiado’. São nessas horas que eu faço uma oração a Deus e peço forças para não desabar, aí sigo firme que uma hora a benção vem como essa de agora”, destaca a fundadora do projeto, a psicopedagoga Maria de Fátima Barbosa.

“Vi com muita sensibilidade o que este empresário está fazendo por nós. Acredito que é assim mesmo, um estendendo a mão para o outro que tudo se revolve. São poucos que pensam com solidariedade, então com certeza essa campanha é motivo de comemoração”, completa Maria de Fátima.

Após as arrecadações, uma festa será feita no local do projeto para a entrega das doações. Um lanche será servido e as crianças irão prestigiar uma apresentação de capoeira. Depois, um dia será escolhido para os pequenos conhecerem o restaurante Sushi Ya, onde haverá o workshop e a degustação.

Um dos idealizadores da campanha conversa com as crianças beneficiadas. Foto: Divulgação

“Tenho uma rotina de todas os dias agradecer pela manhã por estar vivo e por tudo que venho conquistando. É uma forma de gratidão e de retribuir ao próximo, que pensei em ajudar o projeto. Acho que estou fazendo minha parte. Às vezes a gente perde muito tempo na TV ou no celular que poderia estar fazendo coisas mais importantes e necessários pensando em quem realmente precisa”, conclui o proprietário do restaurante.

Serviço:

Restaurante Sushi Ya

Rua José Antônio, 770 – Centro, Campo Grande.

Telefone: (67) 3305-6418

Promoção válida até o dia 10/10