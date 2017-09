Justiça Revista francesa é condenada por fotos de topless de Kate Middleton

A revista "Closer" foi condenada pela Justiça francesa a pagar 100 mil euros por danos morais e mais 90 mil euros em multas por divulgar fotos de Kate Middleton de topless, em 2012.

Os fotógrafos Cyril Moreau e Dominique Jacovides, que clicaram o topless da duquesa de Cambridge, foram condenados a pagar 10 mil euros cada.

Pelo mesmo motivo, outra revista que sofreu sanções foi a "La Provence". O diário regional foi condenado a pagar 3 mil euros, e o editor da revista na época, Marc Auburtin, e a fotógrafa Valerie Suau, foram condenados a pagar 1,5 mil euros e 1 mil euros, respectivamente.

Mas valor total das sanções impostas pela corte francesa é bem inferior ao 1,5 milhão de euros que foi solicitado pelo casal real.

Kate e William prestaram queixas contra as duas revistas quando, em 2012, durante as férias do casal na região da Provença, no sul da França, foram fotografados à beira de uma piscina do castelo de Autet.

Na ocasião, a duquesa só usava a calcinha do biquíni e deixava os seios à mostra. Rapidamente, as fotos rodaram o mundo e irritaram a família real britânica.

O resultado do julgamento vem apenas um dia após o casal anunciar que Kate Middleton está grávida do terceiro filho.