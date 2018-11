Idris Elba Revista People elege ator britânico o homem mais sexy do mundo, concorda? No Instagram, ator posta imagem da capa da revista e se disse surpreso com o resultado

Foto: Reprodução

Arevista 'People' divulgou nesta terça-feira (6) o primeiro colocado na lista de homens mais sexys do mundo. O grande vencedor é o ator britânico Idris Elba, de 46 anos, famoso pelos filmes da franquia 'Thor'. A revelação foi feita no Instagram.

Também no Instagram, Elba postou a foto da capa da revista e se disse surpreso com o resultado: "Quem diria! Obrigado à revista @people e a todos os fãs por me nomearem O Homem Mais Sexy do Mundo. Estou honrado e agradecido. Mas o mais importante é votar nas eleições de meio mandato [que acontece nesta terça, 6, nos EUA]. Seu voto pode fazer a diferença!".



Capa da revista divulgada na rede social Instagram de Idris Elba.

Como lembra a revista 'Qiuem', além da sua participação em 'Thor', o ator também ganhou evidência nos filmes 'Círculo de Fogo' e 'Depois Daquela Montanha', e em séries como 'Luther', 'In the Long Run' e 'Turn Up Charlie'. Elba também foi cotado para interpretar o que seria o primeiro James Bond negro da história do cinema.

Fonte: Notícias ao Minuto.