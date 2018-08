SARAU DELAS

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da SEGOV (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais) por meio da SDHU(Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos) da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas LGBT, com apoio da SESAU, SECTUR e Movimento de Mulheres Lésbicas realizarão o ‘’SARAU DELAS’’, o evento acontecerá na Praça dos Imigrantes (Rui Barbosa com 26 de Agosto-centro), no dia 27 de agosto as 19:00hs.

Haverá peça teatral, música ao vivo(Ana Cabral, e outras artistas locais), declamação de poesias e danças. Serão realizadas ações de prevenção as IST/ AIDS/HIV e HV. Bem como será ofertado 40 testes rápidos de HIV via fluído oral.