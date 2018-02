Famosos Schiav termina com Nego do Borel após vídeo de suposta "pulada de cerca" 'A modelo apagou Nego de suas redes sociais e manteve sigilo da separação após acordo'

O namoro de um ano e quatro meses de Nego do Borel com Julia Schiav chegou ao fim no início de fevereiro por conta de uma traição por parte do cantor. A modelo descobriu umas puladas de cerca do funkeiro e também ficou bastante chateada com um vídeo que está sendo atribuído a Nego. Nas imagens, ele estaria na cama com outra. Bafão!

“Julia já estava com uma pulga atrás da orelha com Nego, e o vídeo foi a gota d’água”, conta uma fonte do EXTRA.

O verdadeiro motivo do término vinha sendo mantido em sigilo. Nego fez um acordo com Julia para que a história não vazasse. E ela cumpriu bem o combinado, se limitando a dizer que “não aconteceu nada demais” entre eles.

Apesar disso, a loira tratou de excluir o funkeiro das suas redes sociais e apagar todas as fotos que havia postado com ele.