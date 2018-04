Cinema Segundo episódio da websérie ‘Campo Grande Na Tela’ fala da região Segredo "O próximo episódio tem como tema a região Imbirussú"

Foto: Reprodução/Vaca Azul

O projeto “Campo Grande Na Tela”, desenvolvido pela Marruá Arte e Cultura, está indo a cada uma das regiões da cidade para apresentá-las ao público através da websérie de 10 capítulos que está sendo veiculada no Youtube. Na quarta-feira (25) foi publicado o segundo capítulo que mostra ao público a região do Segredo, situada na zona norte da Capital, constituída por 7 bairros.

A websérie traz trechos de entrevistas com diretores, atores e produtores da cidade. O segundo capítulo revisita momentos da memória audiovisual campo-grandense, nos apresenta os cinemas antigos como o Cine Rio Branco, Cine Guarany, Cine Central e Cine Santa Helena.

Também fala de grandes festivais de cinema como o Fest Cine Vídeo América do Sul, organizado pela ACV (Associação de Cinema e Vídeo de Campo Grande) no shopping Bosque dos Ipês em 2014, e o projeto Circuito Popular de Cinema, que levou filmes para serem exibidos ao ar livre na Vila Nasser em 2001. Ambos festivais aconteceram na região Segredo.

O presidente da ACV Orivaldo Mendes Junior conta um pouco sobre o Fest Cine, que levou filmes produzidos aqui em Campo Grande para dentro de um shopping. “O festival foi uma ousadia, colocamos curtas realizados aqui no MS numa grande rede de cinemas, com todas as exibições gratuitas. Assim nosso público poderia conhecer nossa produção. O resultado foi uma surpresa, porque a população gostou, tivemos um bom retorno”, avalia.

Depois o episódio vai até a segunda mostra realizada pelo projeto, na Escola Municipal Hércules Maymone. Mostra entrevistas com a diretora e alunos sobre os filmes exibidos por lá.

Ele segue com entrevista com um bate-papo com o professor de literatura da instituição, Nizael Almeida, que fala um pouco da história do nome da escola e sobre a mostra. Os produtores do videoclipe “Nova Lima Mil Pecados”, do grupo de rap La-Firma, que fala sobre a violência na região Norte da Capital, seguem dando entrevista e falando sobre essa produção.

O próximo episódio tem como tema a região Imbirussú e suas particularidades, artistas e sua produção audiovisual. A previsão é que ele seja veiculado na primeira semana de maio. O capítulo da região Segredo pode ser assistido abaixo:

Formato

A websérie será veiculada no YouTube, canal escolhido por ter grande apelo junto ao público jovem. “Temos necessidade de provocar uma maior interação com a juventude e de promover um alcance maior da produção audiovisual da cidade. O YouTube é uma plataforma dinâmica, onde os jovens recebem e criam conteúdos diversos que são propagados rapidamente. Buscamos aliar essa dinâmica ao conhecimento”, explica Belchior.

A apresentação é feita pelos estudantes Mariana Nogueira, de 14 anos, e Lucas Herrera, de 16 anos, que foram selecionados em chamada pública. Essa é a primeira experiência de ambos em frente às câmeras. “Está sendo muito legal, as gravações são descontraídas e os ensaios produtivos. Além de ser divertido, aprendo muitas coisas”, pontua Mariana.

Lucas acredita que o projeto irá aproximar os jovens das produções audiovisuais campo-grandenses. “Acho que o ‘Campo Grande Na Tela’ irá mudar a visão que nós jovens temos do cinema feito aqui. É importante conhecermos e valorizarmos estes trabalhos, até porque são ótimas produções. Com certeza alguns jovens irão se inspirar e trilhar o caminho do cinema”, reflete.

Depois de pronto, cada capítulo da websérie será publicado no YouTube. Após o término do projeto, a mesma continuará sendo acessada na web e também poderá ser incluída em programação televisiva, dependendo do impacto que tenha na sua veiculação inicial. (Com assessoria).