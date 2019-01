CULTURA Segundo Youtuber mais influente nas redes faz show em Campo Grande Perde só para Kim Kardashian, contabilizando 8,3 milhões de seguidores

Começou a gravar vídeos para fugir da mesmice da internet Foto: Divulgação/Assessoria

O influencer digital, Carlinhos Maia, vem pela primeira vez a Campo Grande, neste sábado (19), com o seu espetáculo “Mas, Carlos”. Com apresentação prevista para acontecer às 21h no Palácio Popular da Cultura.

O jovem que com apenas 24 anos é fenômeno, seus stories na rede social instagram chegam a ter um bilhão de reações.

Ingressos para o espetáculo estão à venda no segundo piso do Shopping Campo Grande, em frente à Loja Riachuelo.

O espetáculo, pensado por Carlinhos traz família e amigos para o palco, onde mostra o cotidiano da vila onde vive em Penedo (AL) – município com cerca de 65 mil habitantes e localizado a 160 km de Maceió.

Alagoano de 24 anos. Foto: Divulgação

Considerado um dos artistas mais irreverentes das redes sociais, em 2018 Carlinhos Maia foi a segunda personalidade mais acompanhada na rede social Instagram, só perdendo para Kim Kardashian. Contabilizando 8,3 milhões de seguidores na rede social.

O jovem contou a reportagem que começou a gravar vídeos para fugir da mesmice da internet, com intenção de sempre mostrar coisas boas e engraçadas. “Quero mostrar um cotidiano de uma pessoa comum e piadas com humanidade, minha intenção é fazer rir, jamais ofender alguém”, completa o artista.

Conforme a organização do evento os ingressos já estão se esgotando, quem desejar comprar pela internet pode garantir o ingresso pelo site www.ingressodigital.com, ou ainda buscar maiores informações no contato: (067) 3326 – 0105.

SERVIÇO

O espetáculo acontece no dia 19 de Janeiro, às 21 horas no Teatro do Palácio Popular da Cultura. A classificação é de 12 anos. Com realização de Jamelão & Pedro Silva Promoções.

(*)Com informações do Correio do Estado.