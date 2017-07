Cultura Semana Som e Fúria comemora o Dia Mundial do Rock no MIS

Do dia 10 ao dia 14 de julho, no Museu da Imagem e do Som acontece a Semana Som e Fúria, em homenagem ao dia mundial do rock, organizada pela produtora Who? Music, a mostra exibirá filmes, exposição sobre a cena da música sul-mato-grossense, além de convidados que falarão sobre suas carreiras após cada filme.

A organização fez uma pesquisa e os filmes mais votados vão para a grande tela, são eles:

Dia 10 de julho será exibido o filme Quase Famosos (Almost Famous) e após a exibição o jornalista Oscar Rocha vai falar como é ser um jornalista especializado em música. No dia 11 será exibido o documentário CBGB – o berço do punk rock e o convidado na noite é o músico Joaquim Seabra. No dia 12 é a vez do filme The Runaways e as convidadas serão Maila Marcato e Erika Espíndola. No dia 13 será exibido o filme Escola de Rock e após será celebrado o dia Mundial do Rock com um sarau na sacada do MIS e finalmente no dia 14 será exibido o filme Rock Star e como convidado, fechando a semana, o músico Fábio Terra (o Corvo).

De acordo com Ana Ostapenko, uma das organizadoras da semana “é super importante essa abertura do Museu da Imagem e do Som para a música de MS, mostraremos na exposição fotos da cena musical do Estado e os convidados tem muita história pra contar, vão ser noites muito boas e todos que gostam de música e cinema estão convidados”.

Para a diretora do Museu da Imagem e do Som, Marinete Pinheiro “Para o MIS esta proposta cumpre uma missão institucional de difundir Imagens e Sons através do cinema, música e da fotográfica. Assim recebemos com muita satisfação a Mostra e convidamos o público a prestigiar e contribuir com a memória musical de MS doado fotos ao acervo do MIS.”