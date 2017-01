Diversidade Série de TV será produzida em Mato Grosso do Sul

Dourados e mais algumas cidades do Estado serão pano de fundo para uma nova série, que começara a ser gravada em maio, Natasha contará a estória de três amigas que atravessam o MS para realizar o sonho de uma amiga, que foi brutalmente assassinada.

A equipe técnica começou a ser formada, com profissionais do Estado e de fora, em breve os testes de elenco serão realizados em Dourados e Campo Grande, a grande premissa do projeto é contratar atores da comunidade LBGT, já que a temática da série é essa, “não tem sentido fazer uma série com pegada de diversidade sem esses profissionais, queremos abrir portas, dar oportunidades a todos e sim, nossa preferência é por profissionais LGBT tanto na equipe técnica quanto no elenco”, afirma a produtora executiva Ana Ostapenko.

O roteiro da série é assinado por Antony Magalhães, o autor acredita que Natasha será um marco no audiovisual do MS, “Natasha é uma história sobre superação e resistência. Será um marco pro audiovisual do estado e pra comunidade LGBT do Brasil todo. Uma série que aborda os problemas vivenciados pelas travestis, gays, transexuais e lésbicas. A violência, preconceito e a dificuldade em se conseguir um emprego ou ser aceito pela família.”

A produção da série será feita pela Plug Produções, de Dourados, o projeto da série foi aprovado pela Ancine, no PRODAV 10, uma linha de produção para séries, a serem exibidas nas TV’s públicas de todo país.

Segundo Thiago Rotta, diretor de Natasha, “O público pode esperar uma série que não vai ter medo de se posicionar, uma trama com emoção, com humor, divertida e o principalmente informativa. Esperamos que a comunidade LGBT se sinta representada pelos nossos personagens, e quem está longe desse universo se aproxime, ouça o que temos para dizer, deixe o preconceito desaparecer e que aprenda a amar o diferente, porque Natasha é isso, é amor, é respeito.”

A Série

Natasha é uma travesti que trabalha fazendo shows em boates por todo o Brasil. Após seu assassinato, suas amigas Nicole, Inês e Leona decidem participar de um concurso de drag queens que Natasha participaria. Elas conseguem uma Kombi emprestada, contratam uma motorista e decidem viajar do Mato Grosso do Sul até o Mato Grosso pra participar do concurso “Raio de Sol do Pantanal”. Em uma jornada de autoconhecimento elas são obrigadas a lidar com o preconceito e falta de conhecimento da sociedade, além das dificuldades de se pegar estrada sem dinheiro e sem saber o que as espera.

A produção está em fase de recebimento de currículos e vídeos para atores, passa saber mais acesse: www.facebook.com/serienatasha