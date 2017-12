Sertaneja Maiara já perdeu 13kg após cirurgia bariátrica; confira Ela disse que engordou cerca de 20 quilos em dois anos por conta da ansiedade e da rotina pesada de trabalho

A sertaneja Maraísa, ao lado da irmã gêmea Maraísa, com quem faz dupla, contou durante a participação no programa de Fábio Porchat na Record, nesta quinta-feira (28), sobre sua cirurgia de redução de estômago. Em um mês a cantora já perdeu 13kg.Ela disse que engordou cerca de 20 quilos em dois anos por conta da ansiedade e da rotina pesada de trabalho da dupla sertaneja. “Maraisa tinha que tirar o prato da minha mão”, relembrou ela.

Ela disse que passou também por outra cirurgia e explicou que está com o pé imobilizado por conta de um atropelamento e falou sobre o acidente. “Estava em Goiânia, indo para o escritório, que é bem perto de casa, quando aconteceu. Eu tinha que andar por conta dos gases da outra cirurgia”, revela, agora rindo da situação. Um rapaz, que estava ao celular enquanto dirigia, passou com o veículo sobre seu pé, causando uma fissura no osso.