Concurso Servidores Públicos tem até hoje (31) para se inscrever no 12º Prêmio de Gestão

Foto: David Majella

Termina hoje(31.8) o prazo de inscrição para o XI Prêmio Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública – Inovação de Melhores Práticas no Serviço Público. O concurso visa incentivar os servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública, valorizando e premiando ideias inovadoras, com premiação total de R$ 24 mil entre seis projetos vencedores.

Os trabalhos serão selecionados e classificados em duas categorias, as Práticas Inovadoras de Sucesso, que premiará trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas, com resultados mensuráveis e as Ideias Inovadoras Implementáveis que premiará trabalhos apresentados por meio de pré-projetos que possam ser colocados em prática no âmbito estadual e que possam produzir resultados positivos.

Os projetos apresentados deverão oferecer contribuições para a modernização da gestão pública por meio de identificação de necessidades e promoção de ações que causem impactos positivos e significativos em pelo menos uma das diretrizes do Mapa Estratégico do Governo, que envolve os eixos social, econômico e ambiental, infraestrutura e gestão.

Além de permitir a identificação e divulgação das melhores práticas da administração pública, o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Gestão Pública – Inovação de Melhores Práticas no Serviço Público, de acordo com o secretário Carlos Alberto de Assis, tem como objetivos fomentar a busca de soluções para os problemas diários; incentivar as boas práticas de gerenciamento no serviço público de Mato Grosso do Sul, valorizar os servidores, reconhecendo suas iniciativas e desempenho; e incentivar a geração de novos conhecimentos em gestão pública.

O concurso é coordenado pela Fundação Escola de Governo (Escolagov) e conta com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

As inscrições serão exclusivamente online para todas as modalidades no site da Escolagov. O participante deve preencher o formulário de inscrição, anexar o trabalho e os documentos solicitados, para conseguir concluir o procedimento. Logo após o envio, o participante deve aguardar mensagem de confirmação na tela onde constará o protocolo de envio. Importante registrar que após o envio da inscrição não será permitido, em hipótese alguma, a correção do trabalho ou alteração de dados.

Segundo o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paullino Júnior, a iniciativa visa, além de reconhecer e premiar práticas inovadoras que geram avanços na realização do interesse público, estimular que servidores utilizem seus conhecimentos para aprimorar a gestão pública, compartilhando e difundindo experiências e práticas. “Um dos objetivos desse prêmio é incentivar a participação e a troca de experiências entre servidores na realização de práticas inovadoras e criativas para a gestão pública, formando uma rede”, pontua Paullino. Os trabalhos podem ser inscritos de forma individual ou coletiva.