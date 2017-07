"Inédito" Shopping da Capital trás Navio Pirata Fantasma com embarcação real "Uma embarcação assutadora em que os visitantes podem fazer um passeio pelo interior do navio"

Uma atração inédita na cidade atracou na praça de eventos do Norte Sul Plaza Shopping na sexta-feira (30).

O Navio Pirata Fantasma, que chegou para trazer diversão e aventura às férias escolares dos pequenos e dos pais que não tiverem medo. A atração para garotada e também para adultos conta com uma grande estrutura e atiça a imaginação e os medos do público. O Navio fica no shopping até 30 de Julho, o preço para embarcar na aventura é R$ 15,00.

Foto: Divulgação/Assessoria

O Navio Pirata Fantasma tem 10 metros de altura (com velas e mastro), 17 metros de comprimento e 6 metros de largura, contabilizando uma área de 136 m² e volume de 680 m³. Os tripulantes serão guiados a um tour pelo interior da embarcação, onde descobrirão cenários clássicos dos filmes e livros de piratas, como a Prisão, Sala do Tesouro, Sala das Armas, e ouvirão narrativas dos piratas de histórias vividas em alto-mar.

Sessões

Dividido em duas sessões; "com susto e sem susto", o passeio pelo navio pirata começa na Sala das Conquistas, onde é possível encontrar diversos quadros de antigos tripulantes. Também compõem o passeio a Prisão, com prisioneiros medonhos mortos á mais de um século, - Pronto para assustar quem os incomodar.

Na sequência com o passeio você poderá passar pela Sala das Armas e a Sala dos Tesouros. Após a passagem por mais alguns cômodos, a aventura é concluída no quarto do capitão, um lugar sombrio e cheio de teias de aranha.

O navio cheio de fantasmas espera sua visista e te desafia a embarcar nessa aventura.

Serviço

O Navio Pirata Fantasma, fica na Praça de eventos do Norte Sul Plaza Shopping de 30/06 a 30/07. Podem fazer o passeio adultos e crianças (a partir de 3 anos), cada um pagando a passagem de R$15,00. O Navio Fantasma fica aberto ao público das 13:00 às 21:30 de domingo a domingo. (Com assessoria).