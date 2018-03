Música Shopping da Capital traz Lulu Santos de atração com turnê "Canta Lulu" 'O show trás os grandes sucessos do rei do pop brasileiro'

De volta a Campo Grande, Lulu Santos, dessa vez, chega com show no Shopping Bosque dos Ipês. O Shopping fez uma eleição entre os clientes nas redes sociais para decidir a atração do primeiro semestre. No páreo, também estavam Frejat e Zé Ramalho, o artísta em questão levou a melhor e os 'Ipês' vão sentir o vibrato de Lulu que é considerado pela crítica um dos artístas da música de maior representativiade no país.

O artista, que já foi jurado no The Voice, se apresenta no dias 13/03 às 18h30, no estacionamento do shopping da Avenida Cônsul Assaf Trad, na saída para Cuiabá.

Para garantir um lugar no show de Lulu, será preciso que o sul-mato-grossense faça compras de R$ 200 nas lojas participantes e pagar mais R$ 40,00. O posto de troca, fica no 1º piso e são exigidos os comprovantes fiscais. A retirada do ingresso pode ser feita das 10h às 22h até o dia 12 de maio. Na troca de segunda a sexta, o consumidor garante dois ingressos para o show. Sábados, domingos e feriados apenas um convite.

"Canta Lulu", nome dado a sua nova turnê, reúne os maiores sucessos do rei do pop brasileiro, como “Toda forma de amor”, “Temos Modernos”, “Apenas mais uma de amor”, “Como uma onda”, além de canções de seu mais recente projeto, “Baby Baby!”, com releituras de músicas da Rita Lee, como “Nem Luxo, Nem Lixo” e “Desculpe o Auê”.

O show trás para os amantes do pop um "gostinho" do que foi produzido ao longo da carreira de Lulu Santos.