Capital Shopping sorteia duas viagens com tudo pago no mês dos namorados

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A cada R$ 100 em compras os clientes ganham um cupom para concorrer a viagens para Gramado

Neste mês de junho, o Bosque dos Ipês realizará uma campanha especial para o Dia dos Namorados. A cada R$ 100,00 em compras os visitantes do Shopping podem concorrer a duas viagens para Gramado-RS com tudo pago. Duas pessoas serão sorteadas e poderão levar um acompanhante para deixar o passeio ainda mais encantador.

“Gramado é um destino de inverno romântico e temos certeza de que as pessoas gostarão muito de conhecer. Pensamos nesta premiação dentro do espírito de proporcionar aos nossos consumidores experiências excelentes quando compram conosco”, esclarece Adriana Flores, superintendente do Shopping.

Cada casal ganhará um pacote turístico com passagens aéreas, três noites de hospedagem e um cartão de débito com R$ 2.000,00 para eventuais despesas.

Para concorrer o cliente tem a opção de realizar compras acima de R$ 100 ou juntar os cupons fiscais de várias compras de menor valor realizadas nas lojas participantes da promoção. Em seguida basta ir ao balcão da campanha, localizado no piso térreo, em frente à loja Renner, fazer o cadastro e trocar as notas pelo cupom promocional, preencher com a resposta correta e depositar na urna.

Nas compras de segunda a sexta-feira tem bônus de cupom em dobro, ou seja, ao invés de um, o cliente ganhará dois bilhetes para participar. A troca deverá ser realizada até o dia 01 de julho, quando encerra a campanha, com sorteio no dia 02 de julho às 18h.

Serviço- Todo o regulamento da Promoção Namorados 2017 está no sitewww.bosquedosipes.com . O Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.