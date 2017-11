Show de Gusttavo Lima terá Jesus Luz e Thiago Mansur animando a pista

O sertanejo Gusttavo Lima chega com tudo em Campo Grande com seu último trabalho, 50% Balada / 50% Romance, que revela o lado baladeiro e romântico do artista. O evento ocorre no dia 8 de dezembro, no Âncora Hotel.

Promovido pela Santo Show, o espetáculo encerra a agenda da produtora do ano de 2017 e promete ser inesquecível.

Os Djs Jesus Luz e Thiago Mansur também se apresentam na festa.Enquanto que Gusttavo Lima traz sucessos como “Que Pena Que Acabou” (115 milhões de acessos no Youtube), “Abre o Portão Que Eu Cheguei” (100 milhões de acessos) e “Homem de Família” (171 milhões de acessos). O Dj Jesus Luz traz um chill out delicioso de seu mais novo álbum chamado “From Light”, que já passou pelas melhores casas noturnas do mundo como: Space (Ibiza), Via note (Córsega), VIP Room (Paris), Wolksgarten (Viena), Kapital (Berlin), Thomas Sabo (Londres), Festival de Beatpatrol (Áustria), Mistral (Marselha) entre tantas outras.

Já Thiago Mansur, que hoje é considerado um dos principais nomes de EDM (electronic dance music) no país promete colocar todo mundo pra dançar. Sempre com agenda cheia, o ex-modelo se apresenta em clubes descolados de Nova York e foi escalado este ano para tocar no Tomorrowland, o maior festival de música eletrônica do mundo, sediado na Bélgica.

Preparem-se para essa mistura deliciosa e improvável do sertanejo-baladeiro e dos Djs brasileiros que estão encantando o mundo. O evento já está com ingressos à venda no Gugu Lanches, Bulicho Conveniência, Loja Santo Show (localizada no Shopping Bosque dos Ipês) e na internet no site http://www.fasttickets.com.br/.

Os ingressos vão custar R$ 30,00 para Pista (meia-entrada R$15,00), R$ 60,00 para Área Vip (meia-entrada R$30,00), R$ 120,00 para Camarote Open Bar (meia-entrada R$ 85,00) e R$ 180,00 para Backstage (meia-entrada R$ 130,00).

Onde comprar?

No site http://www.fasttickets.com.br/