Show na PraÃ§a do RÃ¡dio reÃºne estrelas do samba e sertanejo nesta sexta

Semana da mulher Show na Praça do Rádio reúne estrelas do samba e sertanejo nesta sexta

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e a Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), realiza nesta sexta-feira (9), na Praça do Rádio Clube, o show “Um Canto às Mulheres”, com entrada gratuita. Em homenagem ao “Dia das Mulheres”, o evento traz grandes nomes da música local e nacional, estrelados por mulheres que fazem a historia musical de Mato Grosso do Sul.Uma das cantoras mais queridas e tradicionais de Campo Grande: Juci Ibanez, é a primeira a subir ao palco, às 18h30, com um repertório amplo e que contempla as diversas fases do samba ao longo das décadas.

Logo depois é a vez do Grupo Sampri animar a população. A paixão pelo samba levou as irmãs a estudar o melhor do gênero. Artistas consagrados, como Noel Rosa, Candeia, Nelson Cavaquinho, Zé Keti, Clara Nunes, Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Chico Buarque entre tantos outros são referência para o grupo.

“Conhecer o cenário histórico da época nos faz entender com propriedade o que o compositor queria dizer”, diz Luciana.

Marcado para iniciar às 20h30, o show das irmãs Galvão Mary e Marilene, que completam mais de 70 anos de carreira e possuem mais de 300 músicas gravadas, promete encantar o público cativo e conquistar novos fãs.Já a cantora sertaneja Paula Mattos encerra a noite cantando os sucessos a partir das 22h30.

Dia da Mulher

O Dia da Mulher é a celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.

A data marca luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho, que começou a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

Secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, fala da importância de se comemorar a data. “Comemorar essa data é fortalecer B4764C28-7217-462C-AF1B-7AF2C84EEE43e deixar viva todas as conquistas que já conseguimos, mas mais que isso, que ainda ha muito o que fazer, muito que conquistar. Nunca desistir, esse deverá ser o nosso lema. Um canto às mulheres, guerreiras e encantadoras. Merecemos comemorar todos os dias as vitorias que diariamente conquistamos”, afirma, falando sobre o show.

Já a secretária de Políticas para a Mulher Carla Stephanini ressalta o talento das artistas. “Um canto às mulheres significa dar expressão ao talento e a arte de grandes intérpretes em homenagem a todas as mulheres campo-grandenses”, diz.