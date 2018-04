Agenda Cultural Show que mescla clássicos do cinema e rock acontece neste sábado na Capital "Show começará na Morada dos Baís e terminará no bar O Irlandês"

A banda On The Road, de Campo Grande, vem trazendo um leque de clássicos do rock que deixaram marca em toda história. Formada em dezembro de 2016, a banda possui três integrantes, Alex Kundera (bateria e voz), Rafael Barros (Guitarra e voz) e Ricardo Miranda (Baixo e voz). A banda traz ao público um repertório com mais de 100 sucessos de todos os tempos, de “A a Z” quando o assunto é rock/pop. Com formato de show único, no próximo sábado (07/04) a partir das 20 horas na Morada dos Baís, banda promete um show inesquecível.

Show “ Especial Clássicos do cinema em dois atos”:

Foto: Divulgação

O cinema nunca foi "totalmente" mudo. Só não havia um método eficiente de sincronizar o som à imagem, no cinema, desde sua criação pelos irmãos Lumière em 1895, o fato é que o som no cinema sempre foi importante, enfatizando, criando ou até redundando climas narrativos na imagem.

Em meados de 1940 finalmente as músicas tornaram importantíssimas para os filmes, transformando em uma peça chave para a imersão do espectador que nunca mais foi o mesmo, a banda propõe com esse projeto trazer ao seu público dezenas de clássicos que imortalizaram a música no cinema.

Como será a experiência no show?

Foto: Divulgação

Segundo a banda, o show será dividido em dois atos, começando no Sesc morada dos baís e logo depois finalizando no bar O Irlandês (atravessando a rua, logo em frente) tudo no mesmo dia.

Das 20:00 as 22:00 representarão os filmes que marcaram época de 1957 até 1980, e logo depois no irlandês das 22:00 as 00:00 a banda tará sucessos de 1981 até os dias de hoje, nesse show o público poderá contar com uma banda completamente ao vivo reproduzindo as musicas juntamente com os cenas dos filmes em um telão que levará uma imersão ao expectador, uma experiência com certeza diferente.

O que esperam com a apresentação ?

De acordo com os músicos, eles pretendem levar ao público uma viajem no tempo cheia de agradáveis recordações de vários sucessos que ficaram marcados pelo cinema, grandes músicas atreladas a grandes títulos cinematográficos, durante a noite, serão dois atos repletos de música, filmes e diversão, um show totalmente diferente, recheado de clássicos do início ao fim.