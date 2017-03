Arte Boa Nova “Shrek” peça adpatada do cinema, faz elogio ao Dia Mundial do Teatro "Este final de semana na Capital"

Será apresentado nesse final de semana na Capital nos dias 25 e 26 o espetáculo “Shrek”, do grupo da Companhia Arte Boa Nova.

A adaptação livre da obra cinematográfica “Shrek”, com uma magia teatral é um elogio a segunda-feira (27), data em que é comemorado o Dia Mundial do Teatro. A peça que mescla momentos de alegria, descontração e diversas reflexões filosóficas, éticas e morais tanto para o público infanto-juvenil quanto para o adulto.

Foto:Divulgação/Assessoria

Considerada uma das mais bem cuidadas e sofisticadas montagens teatrais já realizadas pela companhia de artistas voluntários espíritas “Arte Boa Nova”, o espetáculo que estreou em Aquidauana no dia 04 de março e se apresentou em Dourados no dia 18 de março – promete ser um marco cultural nas produções sul mato-grossenses no estilo infanto-juvenil.

A peça será apresentada no Teatro Glauce Rocha, localizado na cidade acadêmica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um espetáculo inteligente para toda a família com entradas no valor de R$ 50 reais inteira e R$ 25 meia.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas no site www.arteboanova.com.br ou ainda pelo número; 3042-5907.