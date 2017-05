Social Silvana Amaral, o fenômeno das redes sociais

O novo fenômeno das redes sociais é natural de Novo Machado-RS, e veio para Mato Grosso do Sul, onde se radicou no rico município de Chapadão do Sul. A sua performance nas redes sociais, surpreende porque sendo ela de um pequeno município, com graça e leveza nas suas postagens, sempre enaltecendo a boa forma física aliada a uma vida absolutamente saudável, Silvana Amaral, vem conquistando cada vez mais seguidores, sem apelar através do corpo verdadeiramente escultural, aliado a uma beleza singular.

Silvana curte um bom vinho tinto nas frias noites das serras gaúchas, como ainda, é amante das mais belas praias do litoral brasileiro que visita dirigindo o seu próprio carro. Antenada e articulada como toda mulher dona de si, ela curte bons filmes e boas musicas. Vaidosa ao extremo, é sempre elegante mesmo com o seu estilo casual e despojado. Essa é a nova musa das redes sociais que em breve estará estampada nas capas das principais revistas de moda e quem sabe, merecidamente, das revistas masculinas. Com vocês a Deusa do Serrado, Silvana do Amaral.