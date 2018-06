Silvio Santos recusa R$ 45 milhões para fazer comercial Silvio explica que não aparece em anúncios de outras marcas

Você não verá Silvio Santos fazendo propagandas tão cedo. O dono do SBT está decidido a recusar qualquer proposta para gravar comerciais de todas as marcas, exceto as de seu grupo, como a linha de cosméticos Jequiti.

A filha do apresentador, Patricia Abravanel, revelará no "Jogo dos Pontinhos" deste domingo (1º) que o pai já negou uma oferta de R$ 45 milhões.A conversa sobre propagandas começará quando Silvio falar sobre Fausto Silva. "No outro dia, eu ouvi dizer que o Faustão, não sei se é verdade, pode ser papo furado, que ele ganha R$ 5 milhões por mês. São R$ 60 milhões por ano!", dirá, impressionado. Lívia Andrade responderá: "Mas ele faz um monte de propaganda no programa dele. Você quer fazer só propaganda de graça. Os outros oferecem dinheiro e você não quer pegar".

Patricia interromperá a conversa para revelar a proposta milionária que Silvio recusou: "Já ofereceram para ele R$ 45 milhões para fazer propaganda de um negócio e ele não quis! R$ 45 milhões para fazer lá um minutinho de propaganda e ele falou 'não!'".

Silvio explicará por que recusa aparecer em anúncios de outras marcas: "Não é que eu não quis. Eu só faço propaganda dos meus negócios, mais nada. Não faço propaganda para ninguém, pode pagar o que quiser que eu não faço. Eu fazia quando eu era pobre. Depois que eu fiquei rico, acabou, não faço mais. Quem mais me pagou foi o Bradesco. O Bradesco me pagou uma nota alta!". Com informações da Folhapress.