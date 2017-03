Música Som da Concha terá 27 atrações durante temporada 2017

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou nesta sexta-feira (3 de março) no Diário Oficial do Estado os 27 músicos e bandas selecionados para a temporada 2017 do projeto Som da Concha. Foram elencadas atrações musicais nas categorias Show de Abertura (17) e Show de Encerramento (10 selecionados).

Para o Show de Abertura foram selecionados (em ordem de notas mais altas) os seguintes projetos: Púrpura, Duo Estamos, Hellmotz, Mad Men Convoy, Drive Roots, Burning Universe, Os Alquimistas, Link OFF, Arizona Nunca Mais, Xupakabras, Tonho Sem Medo, Pedro Espindola, Surfista de Trem, Ton Alves, Substelar Planemo, Diovibe e MPBlues.

Já para a categoria Show de Encerramento foram aprovados (também a partir da nota mais alta) as propostas de Dino Rocha, Falange da Rima, Gilson Espindola, Giani Torres, Ju Souc, Whisky de Segunda, Guga Borba, Tonico da Viola, Muchileiros e Begèt de Lucena.

As datas propostas para apresentações são 16 e 30 de abril, 7 e 21 de maio; 11 e 25 de junho; 9 e 23 de julho; 6 e 20 de agosto; 3 e 17 de setembro; 8 e 22 de outubro; 12 e 26 de novembro e 10 de dezembro.

Para o Show de Abertura será pago um cachê de R$ 2.000,00 para uma apresentação de 40 minutos. Já para a categoria Show de Encerramento o valor é de R$ 7.000,00, em um show com previsão de 60 minutos. Todos os valores são brutos.

Processo de Seleção – Uma Comissão nomeada pelo governo do Estado composta por membros com reconhecimento da matéria realizou a análise dos projetos. A Comissão recebeu todos os envelopes lacrados, apondo suas assinaturas nos envelopes. O processo foi todo realizado nas dependências do Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e foi aberto ao público.

A comissão foi formada pelo músico, compositor e diretor jurídico do Simatec/MS, Vinicius de Moraes Gonçalves Mendes, pelo produtor audiovisual Helton Perez Marques, pelo gestor de Atividades Culturais da Fundação de Cultura, Vitor Hugo de Souza Silva Maia, pela gestora de Artes e Cultura e coordenadora do Núcleo de Música da FCMS, ­Cristiane Almeida de Araújo Freire, pela técnica de Cinema e Vídeo e produtora da FCMS, Lidiane Alves Lima Ferreira e pelo assistente técnico da FCMS, José Geraldo Ferreira.

Os projetos foram avaliados pela Comissão de Seleção a partir dos seguintes critérios: excelência artística do espetáculo, qualidade técnica, qualificação dos profissionais / currículo do proponente e trabalhos autorais e inéditos.

Som da Concha

O projeto criado pela Fundação de Cultura prevê shows em domingos alternados com entrada franca na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. Este ano o evento tem previsão de 17 edições, com 34 apresentações previstas. O edital valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense, selecionando músicos instrumentistas ou cantores solos, bandas ou grupos musicais residentes em Mato Grosso do Sul.

Serviço – O resultado está disponível no Diário Oficial do Estado e na página da Fundação: www.fundacaodecultura.ms.gov.br. Outras informações sobre a seleção podem ser obtidas no Núcleo de Música, pelo telefone 3316-9171 ou 3314-2030 (secretaria da Concha Acústica). (Com Assessoria)