Novidade StartUp da Capital lança aplicativo inovador

Vários fatores acabam se tornando inimigos do empresário na hora da compra de produtos para seu estoque. Quem precisa realizar orçamento com frequência sabe que é um trabalho desgastante e moroso. O Cotar Bem foi desenvolvido para empresas buscarem de forma mais ágil, diferentes fornecedores e encontrar o preço mais justo.

Vivemos em uma época em que a economia colaborativa ganha força e hoje temos diversas empresas focadas nesse tipo de negócio. Você já deve ter ouvido falar de Uber, Airbnb ou OLX, não é verdade? Pois é, esses são exemplos de empresas de economia compartilhada e que vêm transformando os meios de consumo.

Com o Cotar Bem você não precisa reservar um dia inteiro para ficar na rua ou dentro de casa realizando suas cotações. É simples, basta inserir os produtos que deseja cotar que as ofertas chegam até você. O empresário faz o pedido de cotação cadastrando quais produtos ele deseja e a quantidade. Logo em seguida uma notificação é enviada para os fornecedores cadastrados que possuem o produto, e os fornecedores então podem dar lances afim de conquistar a venda.

Agora, além do site, a Cotar Bem também lança seu aplicativo. Além de uma plataforma no seu desktop, poderá também fazer isso de qualquer lugar usando nosso aplicativo mobile. Seguindo a tendência de economia de tempo para quem busca orçamentos constantemente, o app faz a ligação entre o consumidor e o fornecedor. É um modelo mais simplificado de negócios, focado nas transações de pessoas para pessoas, onde se valoriza bastante a integração e a confiança entre os envolvidos.

Benefícios

Um fornecedor pode facilmente aumentar muito suas vendas e conquistar muito mais clientes fazendo sua margem de lucro subir inacreditavelmente. O microemprendedor sempre vai possuir as melhores ofertas para seus produtos. A identidade do consumidor é preservada até que ele opte pelo fornecedor, então as informações de ambos são enviadas para que seja tratada a forma de pagamento e detalhes da entrega.

Diferencial

O diferencial é que o aplicativo é voltado para empresas e quem busca o orçamento espera a melhor proposta dos ofertantes. Diferente de sites onde as ofertas são postas e o consumidor ainda precisa ficar indo de fornecedor em fornecedor pedindo um orçamento. No Cotar Bem, os fornecedores tem a possibilidade de dar lance e ver quais são as outras propostas, criando assim uma competição justa e favorecendo o consumidor. (Com Assessoria)