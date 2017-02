Lazer Sucesso de vendas, prédio mais alto da cidade reúne diferenciais inéditos

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Morar em um imóvel prático, moderno e com opções ousadas de lazer já é uma realidade para os campo-grandenses. Sucesso de vendas ainda em fase pré-lançamento, o Vertigo Premium Studios é um projeto da HVM Incorporações que traz para Campo Grande um novo conceito de apartamentos: os studios.

“Muito comuns nos grandes centros, os studios possuem cômodos integrados, aliando praticidade e modernidade, ideais para quem tem uma rotina agitada. O morador tem as facilidades de um imóvel compacto e funcional, sem perder as comodidades e serviços de um condomínio”, explica Paulo Ranieri, Diretor de Empreendimentos da HVM Incorporações.

Com diferentes opções de plantas, os apartamentos variam de 46 a 139m2, e têm opções duplex e penthouses, com piscina privativa. A localização também é estratégica: próximo à Avenida Afonso Pena, em uma região nobre e valorizada.

Ousadia

O Vertigo Premium Studios será o prédio mais alto da cidade, com 35 andares. O 20º andar é um capítulo à parte, dedicado totalmente ao lazer, com piscina de borda infinita a 65m de altura, piscina aquecida, sauna e bar.

Os espaços de uso comum incluem coworking, clubhouse equipada com mesas de bilhar e poker, cafeteria, espaço beleza, fitness club, espaço gourmet e eventos, elevador panorâmico e guest suites, exclusivas para a locação de moradores.

A sustentabilidade ambiental é um dos compromissos da HVM Incorporações, por isso, oferece, entre outros diferenciais, sistema de captação de energia solar e reaproveitamento da água da chuva. A conectividade e a tecnologia também marcam presença: todas as unidades possuem infraestrutura pronta para receber automação e os acessos são liberados por biometria.

O apartamento decorado do Vertigo Premium Studios está aberto para visitação na Central de Vendas da HVM Incorporações (Avenida Via Parque, 415).

Sobre a HVM

A HVM Incorporações é uma empresa sul-mato-grossense integrante do Grupo Holsback, que há 23 anos investe em diferentes setores da economia, colaborando com o crescimento sustentável do estado, gerando empregos e desenvolvimento econômico.

Com sede em Campo Grande, a HVM Incorporações oferece empreendimentos residenciais de qualidade, aliando excelentes oportunidades de negócio com bem-estar e qualidade de vida.