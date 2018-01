Indicações Sucessos de bilheteria "Corra" e "Logan" concorrem a prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos EUA 'Veja todos os indicados ao troféu, um dos mais importantes na temporada pré-Oscar'

"Corra!", "Me chame pelo seu nome" e "Logan" Foto: Divulgação

São três categorias principais: roteiro original, roteiro adaptado e roteiro de documentário. Os vencedores serão conhecidos no dia 11 de fevereiro, em cerimônias concomitantes nas cidades de Los Angeles e Nova York.

Entre os indicados a roteiro original, estão "Corra!", escrito e dirigido por Jordan Peele, e "Lady Bird", estreia na direção da atriz Greta Gerwig. Na categoria de roteiro adaptado, o destaque são o romance "Me chame pelo seu nome", escrito por James Ivory, baseado no romance de André Aciman, e "Logan", de Scott Frank, James Mangold e Michael Green; inspirado em personagens dos quadrinhos e filmes dos X-Men.

Lista completa:

Melhor roteiro original

"Doentes de amor", de Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani

"Corra!", de Jordan Peele

"Eu, Tonya", de Steven Rogers

"Lady Bird: É hora de voar", de Greta Gerwig

"A forma da água", de Guillermo del Toro e Vanessa Taylor

Melhor roteiro adaptado

"Me chame pelo seu nome", de James Ivory; inspirado no romance de André Aciman

"O artista do desastre", de Scott Neustadter e Michael H. Weber; inspirado no livro "The disaster artist: My life inside the room, the greatest bad movie ever made", de Greg Sestero e Tom Bissell

"Logan", de Scott Frank, James Mangold e Michael Green; inspirado em personagens dos quadrinhos e filmes dos X-Men

"A grande jogada", de Aaron Sorkin; inspirado no livro de Molly Bloom

"Mudbound: Lágrimas sobre o Mississippi", de Virgil Williams and Dee Rees; inspirado no livro de Hillary Jordan

Melhor roteiro de documentário

"Betting on zero", de Theodore Braun

"Jane", de Brett Morgen

"No Stone Unturned", de Alex Gibney

"Oklahoma City", de Barak Goodman