Sul-mato-grossense Ilmar chora ao vivo e ameaça desistir do "BBB17"

Durante um Jogo da Discórdia extremamente tenso na noite desta segunda-feira, dia 03 de abril, Ilmar começou a chorar no programa ao vivo e ameaçou desistir do "BBB17". Acusado por Marcos de não ter pago a pensão alimentícia do filho e ter sido procurado pela polícia durante o confinamento, Ilmar explicou sua versão da história e afirmou que o cirurgião não estava falando a verdade.

"O que aconteceu foi que quando eu estava do lado mexicano da casa, eu fui até o confessionário porque tinha esquecido de deixar as minhas senhas bancárias para a minha irmã. Foi só isso". Tiago Leifert confirmou a versão de Ilmar e censurou Marcos, afirmando que assuntos externos não devem ser mencionados e que o brother jamais deveria ter falado isso. "A polícia jamais veio até aqui, quero deixar isso bem claro. Você jamais poderia ter dito isso sobre a produção e sobre o Ilmar, isso envolve a família dele também".

Emocionado e nervoso, Ilmar chorou e ameaçou deixar o reality: "Vou sair daqui, quero ver meu filho". Tiago Leifert tentou consolar o brother e pediu para que ele se acalmasse porque não havia nada errado com a postura dele em relação à situação citada por Marcos.

O apresentador encerrou o assunto e cortou o áudio da casa, retornando para as perguntas feitas por Roberta, Pedro, Rômulo e Daniel ao vivo no Jogo da Discórdia.