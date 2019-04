CULTURA Teatro a Campo Aberto leva o espetáculo "Os Corcundas" para diversos bairros da Capital O projeto tem como foco atingir novos públicos da capital, facilitando o acesso de forma gratuita em locais abertos ao público em geral

Os Corcundas em Rochedo Foto: Larissa Pulchério

O Circo do Mato inicia no próximo sábado, dia 13 de abril, a circulação do espetáculo Os Corcundas de Breno Moroni. As apresentações serão abertas ao público gratuitamente.

Essa circulação é oferecida a população através do projeto Teatro a Campo Aberto incentivado pelo FOMTEATRO - Política de Fomento ao Teatro, edital público de 2018 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR e Prefeitura Municipal de Campo Grande. O projeto tem como foco atingir novos públicos da capital, facilitando o acesso de forma gratuita em locais abertos ao público em geral.

“Criamos ali no local um ambiente que se aproxima a sala de teatro, com som, iluminação cênica e cadeiras para o conforto do público.” Comenta Laila Pulchério, produtora e proponente do projeto.

O Circo do Mato realizou circulação do mesmo espetáculo recentemente, nos meses de fevereiro e março por pequenos municípios e distritos do Estado, através do Prêmio FUNARTE para circulação de espetáculos circenses. “O grupo busca levar seus trabalhos para locais que tem pouco ou nenhum acesso à arte. Isso nos motiva sempre e vimos nesta oportunidade a condição de abrangermos mais pessoas em nossa cidade também, estamos indo atingir um público diversificado em várias regiões da cidade” diz Mauro Guimarães, dirigente do grupo.

Os Corcundas mescla as artes do teatro e do circo, característica dos trabalhos do Circo do Mato. O espetáculo conta a história de amor entre dois bufões que expõe em cena de forma bem humorada as relações humanas onde nenhum dos dois é herói ou bandido, são humanos; toda a dramaturgia da peça é permeada pelo virtuosismo do circo, como o malabarismo, mágica, acrobacia, equilibrismo e palhaçaria. A linguagem utilizada é o gromelô, uma linguagem inventada, o que facilita o acesso do público de outros países, portadores de necessidades especiais, crianças de todas as idades, todos os níveis sociais, etc., pois o foco da encenação está na pantomima, representação de uma história exclusivamente através de gestos, expressões faciais e movimentos corporais.

A dramaturgia e a direção são de Breno Moroni, escritor, ator, diretor, circense, são alguns de seus atributos artísticos. Breno é natural de Petrópolis e um dos precursores do Novo Circo no Brasil nos idos anos 80. Por sua relevância como artista, Moroni acaba de ser homenageado no FIC – Festival Internacional de Circo da Cidade de São Paulo, tendo ali um dos espaços do festival batizado com seu nome.

Depois de rodar o mundo trabalhando com arte, Breno atualmente reside em Campo Grande e mantém junto com o Circo do Mato este espetáculo que já rendeu participações internacionais em festivais na Argentina, Bolívia e Colômbia.

O Circo do Mato é de Campo Grande, fundado juridicamente em 2004, mantém uma sede alugada na região central da capital, com um teatro de bolso que é um espaço multiuso com instalações para treinos de circo, ensaios e montagens teatrais.

OS CORCUNDAS

Uma pantomima que conta a saga de dois corcundas errantes: ele, o Corcunda, simpático, feio e puro! Como um cão, tenta ser amigo, mas, tem medo dos homens! Ela, a Corcunda, é feia e brincalhona. Esperta como um macaco, não percebe a opinião ou lógica das pessoas. Depois de caminharem pelo mundo, sem nada para vender ou comprar, são arrebatados por um amor sincero, avassalador, verdadeiro, engraçado e puro. Um espetáculo que diverte e emociona!

FICHA TÉCNICA:

Texto, dramaturgia e direção

Breno Moroni

Atores circenses

Lucina Kreutzer e Mauro Guimarães

Produção executiva e comunicação

Laila Pulchério

Assistente de produção

Nilcieni Maciel

Cenotécnica

Anderson Lima e Mauro Guimarães

Figurino e Material Cênico

Circo do Mato

Operação de som e luz

Laila Pulchério

Fotografia

Larissa Pulchério e Laila Pulchério

Produção gráfica

Diego Ouro Preto

Segue a programação do projeto Teatro a Campo Aberto com o espetáculo Os Corcundas, sendo todas em Campo Grande/MS:

LIVRE E GRATUITO PARA TODOS OS PÚBLICOS

Dia 13/04 (Sab.) – Horto Florestal na Feira de Artesanato – 9h

Dia 17/04 (4ªf) – Concha Acústica da UFMS – 18h

Dia 18/04 (5ªf) – Teatro de Arena da Orla Morena – 20h

Dia 22/04 (2ªf) – CICA – Centro de Integração da Criança e do Adolescente - 9h

Dia 04/05 (Sab.) – Rede Solidária Jd. Noroeste – 15h

Dia 05/05 (dom.) – Centro Comercial da Coophavilla II – 9h

Dia 10/05 (6ªf) – Associação dos Moradores do B. União – 19h

Dia 11/05 (Sab.) - Rede Solidária do B. Dom Antonio Barbosa – 15h

Dia 13/05 (2ªf) – Sarau de Segunda – 19h

Dia 18/05 (Sab.) – Educandário Getúlio Vargas – 15h

