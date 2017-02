Em alta Técnica de luzes que contorna os cabelos é a nova mania nos salões de beleza

Depois de ganhar a preferência das blogueiras e maquiadores, a técnica conhecida por contour, que consiste em destacar algumas partes do rosto e afinar outras, ganha agora os cabelos. A técnica virou mania nos salões de beleza.

Contour é uma técnica que usa o jogo de claros e escuros para criar profundidade e luz em pontos principais do rosto. Apesar de ter sido criada na Europa, aqui no Brasil a técnica foi aprimorada pelo cabeleireiro Rodrigo Cintra, que adaptou ao gosto das brasileiras. Assim nasceu a técnica Light Contour.

Mas engana-se quem pensa que se trata apenas de mais uma variação dos já conhecidos reflexos. O diferencial é que além de aplicar as luzes, que podem ser splashlights, ombré ou californianas, o contorno capilar se ajusta perfeitamente em cada cliente, de acordo com a fisionomia.

E com as mulheres cada vez mais vaidosas e superexpostas em suas redes sociais, é comum quererem rostos mais iluminados, o que inclui cabelo e maquiagem. Para o cabeleireiro Rodrigo Cintra, outro detalhe que deixa essa técnica tão requisitada é que essa tendência não depende de comprimento ou de cor.

“A cliente só precisa ter um cabelo saudável para colori-lo”, disse Cintra. Agora, para as clientes que não gostam de tons monocromáticos, e gostam de expressar mais de um tom no cabelo, existe também a Duo Collor, que consiste em iluminações em dois tons. “Essa técnica é a mais utilizada pelas morenas”, reforçou.

Para os profissionais de beleza que querem se atualizar e começar 2017 super antenados, Rodrigo Cintra, mais conhecido por ser o cabeleireiro do Esquadrão da Moda, estará na Capital, dia 6 de março, com a sua nova turnê Light Contour & Duo Color. Faltando menos de quinze dias para o evento, restam poucas vagas.

O evento é uma realização da Império S&D Eventos em parceria com a MS Distribuidora Olenka Cosméticos e acontece no Clube União, das 8 às 18 horas. Todo o workshop contará com modelos para mostrar na prática as técnicas. As modelos serão maquiadas pela blogueira e maquiadora sul-mato-grossense, Thaiane Lopes, que ganhou fama após participar do programa da Xuxa em 2011, e ser convidada, no ano passado, para ser maquiadora do New York Fashion Week. Oportunidade dupla aos profissionais que participarem do evento.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 98162-8775/ 99277-1635 ou (11) 98253-9492. Facebook: Império S&D Eventos.