Marchinhas Terceiro grito de carnaval do Cordão Valu acontece neste sábado

Fevereiro é o mês oficial da folia, sendo considerado o mais esperado por quem faz do carnaval uma verdadeira festa. Já para entrar em ritmo de esquenta, o Cordão Valu, tradicional bloco de rua de Campo Grande, já começou seus gritos de Carnaval. As edições vêm acontecendo desde janeiro e neste sábado (04), a alegria continua na Escola de Samba Igrejinha, a partir das 18h.

Entre as atrações confirmadas estão o Valu Samba Trio, levando os clássicos do samba de raiz para o público; Banda de Sopro com a Orquestra Pantanal, revivendo as tradicionais marchinhas de carnaval e, encerrando a noite de mais um grito, o cantor Chokito Sambista, com um repertório animado e cheio de suingue.

Além disso, para engrandecer o evento e fazer um som em casa, a bateria da Escola de Samba Igrejinha estará presente, juntamente com as passistas, a madrinha da bateria Selminha Prestígio e também o Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Será um evento completo para quem gosta de se divertir e dançar.

Tanto os pré-carnavais realizados pelo Cordão, como o próprio desfile do bloco já se tornaram tradição na Capital. O sucesso se dá graças a um longo caminho de conquistas do carnaval de rua campo-grandense. Caminho este que segundo Silvana Valu e Jefferson Contar, fundadores do bloco, nasceu lá em 2006, quando a folia local se resumia a um único evento. “A festa que se vê nas ruas hoje era praticamente inexistente naquela época, e a gente sentia falta disso, de uma manifestação espontânea da rua, que reúna todas as pessoas, independente de sexo, cor ou orientação sexual. A rua é todos.”, relembra Silvana.

A entrada para o grito tem o valor simbólico de R$5 até às 19h e, após este horário, R$10. O dinheiro arrecadado tem como objetivo custear os gastos de colocar o Cordão Valu na rua, nos dias 25 e 28 de fevereiro. Nesses dias, a participação no bloco é gratuita e aberta para quem quiser chegar. Por isso a participação do público nos pré-carnavais é essencial para a existência do amado Cordão Valu. “É um momento tão bonito e emocionante, vale a pena apoiar a cultura de rua, dos blocos, dessa energia do carnaval em família, em amigos, de crianças e adultos juntos. Isso é o Cordão”, enfatiza Jefferson Contar.

O Grito de Carnaval do Cordão Valu tem início às 18h com o preço à R$5 e, após às 19h, R$10. A Escola de Samba Igrejinha se localiza na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo (prolongamento da Avenida Ernesto Geisel). Mais informações pelo telefone (67) 99211- 8734 ou (67) 98116-0124. (Com Assessoria)