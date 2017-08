Tecnologia Tinder passa a revelar quem já te deu match

O Tinder liberou nesta terça-feira (29) um novo recurso que vai acabar com a curiosidade de muitas pessoas: agora será possível ver quem te deu 'match' antes de você.

De acordo com o G1, a ferramenta se chama "Likes You". O aplicativo vai contar uma seção com um "coração dourado" que mostra as pessoas que já curtiram seu perfil.

Por enquanto, o recurso só está disponível para assinantes do Tinder Gold. O valor da mensalidade é de US$ 5 nos Estados Unidos. Esse tipo de assinatura dá outras vantagens, como o Tinder Boost, que deixa seu perfil "furar a fila" e aparecer mais vezes para possíveis "matches".

"A gente conhece você. Você vive em um mundo em que cada momento conta, em que velocidade é igual a sucesso, você está sempre em movimento e não pode se dar ao luxo de ter atrasos. Especialmente no seu feed do Tinder", diz a empresa no blog oficial.